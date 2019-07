Kanye hoče po navdihu Vojne zvezd zgraditi socialna stanovanja

Kanye West se je lotil dobrodelnosti s pridihom ene najslavnejših franšiz vseh časov Vojne zvezd. Zgradil bo zatočišča za brezdomce, ki bodo pravzaprav replike doma Luka Skywalkerja iz originalnega filma Epizoda IV - Novo upanje.

Slavni raper je združil moči z arhitekti, ki bodo oblikovali "montažne strukture" z enako podobo kot v filmu iz leta 1977. Te bodo del Kanyejevega projekta socialnih stanovanj - Social Housing Project.

Načrte za nov projekt je Kanye razkril v intervjuju za revijo Forbes, v katerem je še razložil, da sam vodi gradnjo ter da navodila za arhitekte, kaj je treba spremeniti in dodelati za popolno repliko, zapisuje kar na zidove.

Raper je že dolgo dobrodelen. Foto: Getty Images

S pomočjo Vojne zvezd spoznal svojo zdajšnjo ženo

42-letni zvezdnik je že dolga leta oboževalec Vojne zvezd. V pesmi Gone na primer rapa: "But if they ever flip sides like Anakin." S tem je nakazoval na prehod Anakina Skywalkerja na temno stran, ko postane kultni Darth Vader.

Leta 2004 je za šov Comedy Central posnel pilotno oddajo, v kateri si je zaželel, da bi Kim Kardashian - ki je takrat sploh še ni spoznal - zaigrala princeso Leio. Oddaja se je izkazala za izjemno uspešno, nekateri pa celo pravijo, da se je tako začelo njegovo razmerje s Kim, ki traja še danes.

Pred štirimi leti je Kim tvitnila fotografijo iz tega prizora in zraven zapisala: "Vojna zvezd me je nekako pripeljala do Kanyeja."

Star Wars kinda brought me to Kanye lol Read about it all on my app& https://t.co/M0m4mjqwvP https://t.co/A02mVDhGZm pic.twitter.com/4pIEH0CvaM — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 18, 2015

Dobrodelen zvezdniški par

Sicer pa novica, da Kanye gradi zatočišča za brezdomce, ni presenetljiva, saj se tako on kot žena Kim že dalj časa dobrodelno udejstvujeta. Decembra lani sta žrtvam velikega kalifornijskega požara darovala pol milijona dolarjev, raper pa je že pred časom oznanil, da si prizadeva za socialno gradnjo.

Njegov prijatelj in sodelavec Jalil Peraza je junija lani objavil prve arhitekturne vizualizacije neprofitnih stanovanj, med sodelavci pri tem projektu pa sta tudi dva slovenska ustvarjalca.