Slovenca v ekipi arhitekturnega projekta Kanyeja Westa

Na Instagramu je oblikovalec Jalil Peraza objavil renderje montažnih betonskih bivanjskih struktur s pripisom, da gre za socialna stanovanja. Ob tem je med sodelavci navedel raperja Kanyeja Westa, industrijskega oblikovalca Vadika Marmeladovega, pa tudi dva Slovenca, arhitektko Petro Kuštrin, ki dela v Londonu, in Nejca Škufco.

Slovenski arhitekt in ustvarjalec renderjev Nejc Škufca je na svoji spletni strani prav tako objavil izseke načrtovanih domovanj Yeezy, ki prikazujejo vpogled v dnevni prostor, na vrt in v del kuhinje zasnovanih domovanj. Kaj več o projektu Nejc Škufca za zdaj ni hotel povedati.

Cenovno dostopna domovanja

Na spletni strani Hypebeast reported so prav tako objavili novico, da se v Westovem podjetju Yeezy Home že posvečajo projektu socialnih stanovanj - Social Housing Project. Montažne predizdelane strukture bodo omogočile, da bodo bivališča nastala hitro in da bodo cenovno dostopna, so še zapisali.

"Oblikovanje lahko reši svet"

Strast ameriškega raperja Westa do arhitekture ni nič novega. To je v intervjujih in svojih objavah na družabnih omrežjih večkrat poudaril, od leta 2012 pa ima tudi oblikovalsko podjetje Donda. Med svojim obiskom študentov oblikovanja na harvardski univerzi leta 2013 je na primer poudaril, da lahko "oblikovanje reši svet".

Yeezy Home je del istoimenske modne znamke, ki jo je ameriški raper pred tremi leti razvil v sodelovanju z znamko Adidas. Kolekcija superg, ki je nastala, je bila izjemno priljubljena.

Raperjev vstop v arhitekturo

Pred enim mesecem pa je raper na Twitterju objavil novico o svojem vstopu na arhitekturno področje ter oznanil, da iščejo arhitekte in oblikovalce, ki si prizadevajo za boljši svet.