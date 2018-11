Kanye West tvitnil o Jožetu Plečniku, a nihče ne ve, zakaj

Obnašanje Kanyeja Westa je že nekaj mesecev skrb vzbujajoče. Potem ko je nastopil v znani oddaji Saturday Night Live oblečen v stekleničko in po tem, ko je v Beli hiši obiskal Donalda Trumpa in ga označil za očeta, ki ga nikoli ni imel, je zdaj na Twitterju oboževalcem spet postavil uganko.

Delil je fotografijo knjige o našem največjem arhitektu Jožetu Plečniku, na naslovnici katere je njegova stavba Zacherlhaus, ki jo je med leti 1903 in 1905 zgradil na Dunaju. V knjigi, ki jo je izdal slovenski umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek, so zbrana njegova dunajska dela in zgradbe, ki jih je načrtoval. Zakaj je to objavil, se še ne ve.

Njegovi sledilci se spet sprašujejo, kaj se mu podi po glavi, a glede na to, da je takoj po tem delil še fotografijo stvaritve španskega arhitekta Antonija Gaudíja, se Kanye očitno spet čuti arhitekturno navdihnjenega.

Poleti je namreč najavil, da je odprl arhitekturno podjetje Yeezy Home, pod okriljem katerega naj bi si prizadeval tudi za socialno gradnjo. Pri projektu neprofitnih stanovanj sodelujeta tudi dva slovenska ustvarjalca, arhitektka Petra Kuštrin in Nejc Škufca, ki je na svoji spletni strani prav tako objavil izseke načrtovanih domovanj Yeezy.

Številni tviteraši so pod Kanyejevo objavo pustili kar nekaj komentarjev o Plečniku: kako je bil najboljši slovenski arhitekt, kaj vse je ustvaril, nekdo pa je pojasnil, da Kanye s to objavo pač nadaljuje deljenje informacij o znanih arhitektih.

"JoPlec je znan po svoji ubijalski bradi in po tem, da je dobro poziral. Vplival je tudi na videz Dunaja in Prage, dveh najlepših mest na svetu."

This continues Kanye sharing info about architects. JoPlec is known for his killer beard and being a great portrait subject. Also influenced the look of Vienna and Prague, two of the most beautiful cities in the world.



