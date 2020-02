Junaki tedna

Med vsemi, ki boste glasovali, bomo vsak teden izžrebali pet srečnežev, ki boste prejeli svojevrstnega junaka – Don Juana, burger, ki si upa biti drugačen. Burger z jajci.

Prejšnji vikend so se najboljši smukači sveta pomerili v Kitzbühelu, ki skupaj s tistim v Bormiu velja za najtežjo smukaško preizkušnjo. A je kitzbühelska zmaga tista, ki največ šteje. Ne le simbolno, ampak tudi konkretno, denarno ovrednoteno. Razmere na Streifu so, kot se za smukaški Wimbledon spodobi, zelo težke. Smukači morajo pokazati vse znanje in pogum.

Foto: Reuters

Drugače rečeno – smučarji bodo znali povedati, da potrebuješ kar zelo "ornk jajca", da se lahko sploh vržeš dol in napadaš progo. Jubilejni 80. pokal Hahnenkamm je ustoličil novega zmagovalca najprestižnejšega smuka v svetovnem pokalu alpskih smučarjev. To je postal domačin Matthias Mayer. Palec gor za junaštvo!

Psička Šaka je v januarju postala prava pasja junakinja, ko je ob svojem poškodovanem in podhlajenem lastniku na višini nad 1.400 metrov v mrazu in slabih vremenskih razmerah čakala na pomoč reševalcev. In jih tudi dočakala.

Foto: PU Kranj

Kot razmišljajo reševalci, je psička Šaka svojega gospodarja morda obvarovala tudi pred napadom zveri, ki živijo na tem območju, in tako pripomogla k temu, da je poškodovani preživel noč. Njegova druga psička Missy se je medtem vrnila k avtomobilu, kjer so jo reševalci prav tako nepoškodovano našli že v torek. Kot sklepajo reševalci, je na ravnanje psičk vplival njun značaj oziroma pasemske značilnosti. Kapo dol za neopisljivo junaštvo!

V oddaji Planet 18 na Planet TV so predstavili prav posebnega pasjega heroja, ki sicer prihaja z ulic Bosne in Hercegovine. Gre za psa, ki ga je animator v Centru starejših Medvode pred časom rešil gotove smrti, danes pa kuža razveseljuje stanovalce centra.

Foto: Ana Kovač

Kot novinarjem zaupa Damir, so psa našli ob stari hiši, ob njem pa sta bila še njegova mamica in dva mrtva mladička. Povezal se je s tamkajšnjimi prostovoljci in uredili so vse potrebno, da je pes prišel v Slovenijo. Najprej ga je Damir imel pri sebi, nato pa ga je, s privoljenjem direktorja centra pripeljal v dom. Veselje stanovalcev je bilo nepopisno, zato je North zdaj njihov vsakodnevni družabnik. Frajersko, kajne?

Pomorskemu pilotu Andreju Gorupu se moramo zahvaliti, da se več kot 25 tisoč ton goriva aprila lani ni izlilo v slovensko morje. V januarju je Gorup zato prejel okoljsko priznanje, ki mu ga je podelil (sploh prvič v zgodovini!) minister za okolje Simon Zajc.

Le minute so tistega aprilskega dne odločale o tem, da bi se švedski tanker, dolg skoraj toliko kot nogometno igrišče, zaletel v koprsko pristanišče. Tanker je mimo pilotne postaje plul s hitrostjo, dvakrat višjo od običajne, in če ga ne bi Gorup s svojim čolnom dohitel in poveljnici ukazal, naj spremeni smer, se v slovenskem morju ne bi mogli kopati še vsaj nekaj let, ogroženo bi bilo življenje v morju, sanacija pa zelo draga.

Naša rokometna reprezentanca je na nedavnem evropskem prvenstvu osvojila četrto mesto, v idealni postavi pa sta bila izbrana tudi Jure Dolenec in Blaž Janc. V polfinalu in nato na tekmi za tretje mesto je bila Slovenija obakrat neuspešna, zaradi česar so se v domovino reprezentanti vrnili brez kolajne okoli vratu. Vseeno pa so dobili potrditev, da sodijo v širši krog reprezentanc v boju za najvišja mesta. Pohvale si zaslužijo predvsem za junaške predstave v skupinskem delu!

Foto: Reuters

Slovenija je kljub majhnosti in finančnim težavam, s katerimi se srečujejo športniki na poti do vrhunskih dosežkov, edina evropska država, ki se je na zadnjih evropskih prvenstvih v največjih dvoranskih športih uvrstila med štiri najboljše. Čeprav spada Slovenija med manjše evropske države, vrhunski športniki pa lahko računajo na omejena finančna sredstva iz proračuna, dosega izvrstne, malodane čudežne rezultate na največjih tekmovanjih. Slovenija je v največjih dvoranskih športnih na zadnjih evropskih prvenstvih osvojila prvo (košarka – EP 2017), drugo (odbojka – EP 2019) in četrto mesto (rokomet – EP 2020).

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca (Tokič, Jorgič, Kožul in Hribar) se je prvič v zgodovini uvrstila na olimpijske igre.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

V odločilni tekmi za neposredno uvrstitev na olimpijske igre so v Gondomarju na Portugalskem v osmini finala s 3:1 premagali Indijo, peto postavljeno nosilko olimpijskih kvalifikacij. Predvsem Bojan Tokić in Darko Jorgić sta še enkrat pokazala, da sta med najboljšimi igralci namiznega tenisa v Evropi.

