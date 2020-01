Junak, ki je preprečil ekološko katastrofo v slovenskem morju #video

Le minute so tistega dne odločale o tem, da bi se švedski tanker, dolg skoraj toliko kot nogometno igrišče, zaletel v koprsko pristanišče. Tanker je mimo pilotne postaje plul s hitrostjo, dvakrat višjo od običajne, in če ga ne bi Gorup s svojim čolnom dohitel in poveljnici ukazal, naj spremeni smer, se v slovenskem morju ne bi mogli kopati še vsaj nekaj let, ogroženo bi bilo življenje v morju, sanacija pa zelo draga.

Minister za okolje Simon Zajc ga je danes zato nagradil z okoljskim priznanjem. To je minister danes podelil prvič.

Če Andreja Gorupa prvega aprila lani, na dan nesreče, ne bi bilo tam, bi bile posledice vseobsegajoče, je povedal okoljski minister. Ladja naj bi prevažala med 25 in 28 tisoč ton goriva.

Onesnažene plaže in zelo draga sanacija

Imeli bi onesnaženo obalo, imeli bi onesnažene plaže, sanacija bi bila dolgotrajna, vplivi bi bili čezmejni in tudi stroški seveda ne bi bili nizki, je še povedal minister.

Gorup pa je dejal, da je le opravil svojo dolžnost. Nič posebnega, se je pošalil.

Manever je trajal uro in pol namesto eno uro, a od okoljske katastrofe nas je ločilo le nekaj minut, so še poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.