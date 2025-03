Tanker prevažal gorivo za ameriško vojsko, oblasti aretirale osumljenca

Britanske oblasti so po ponedeljkovem trčenju tovorne ladje in tankerja v Severnem morju danes aretirale moškega, ki je osumljen uboja iz malomarnosti. Aretirali so ga po neuspešni iskalni akciji pogrešanega člana posadke tovorne ladje, za katerega domnevajo, da je umrl, poročajo tuje tiskovne agencije.