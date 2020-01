Slovenski rokometaši po vrnitvi v domovino: Zmanjkala nam je tista pika na i

Slovenska rokometna reprezentanca je po porazih v polfinalu in na tekmi za tretje mesto ostala brez medalje na letošnjem evropskem prvenstvu, a je kljub temu s četrtim mestom dosegla odmeven uspeh. Slovence že aprila čaka nov boj, saj se bodo v Berlinu pomerili za uvrstitev na olimpijske igre. "Cilj so olimpijske igre, kvalifikacije nas čakajo že čez dva meseca. Želimo si nadaljevati tam, kjer smo končali," je jasen pomočnik slovenskega selektorja Uroš Zorman.

Slovenski rokometaši so na letošnjem evropskem prvenstvu osvojili nehvaležno četrto mesto. V polfinalu in tekmi za tretje mesto so jih nadigrali Španci oziroma Norvežani, a so izbranci Ljubomirja Vranješa kljub temu dosegli enega od največjih uspehov v zgodovini slovenskega rokometa. "Za nami je res čudovit mesec, ki nam je pričaral veliko lepih trenutkov, a tudi kakšen slab dan. Rad bi se zahvalil igralcem, ki so dobro delali in dosegli lep rezultat. Pred nami je nova borba, cilj so olimpijske igre, kvalifikacije nas čakajo že čez dva meseca. Želimo si nadaljevati tam, kjer smo končali," je bil ob prihodu na domača tla jasen Uroš Zorman, ki je na novinarski konferenci nadomestil selektorja Ljubomirja Vranješa, saj je ta ostal na Švedskem.

Uroš Zorman je zadovoljen s prikazanim. Foto: Grega Valančič / Sportida

Na svoje varovance je bil 40-letni Kranjčan ponosen. Dejal je, da je vse to, kar je spoznala slovenska športna javnost, le začetek na njihovi skupni poti: "Če bi nam pred prvenstvom nekdo ponudil četrto mesto, bi ga vprašali, ali je nor. Verjeli smo v to. Ne samo v olimpijske kvalifikacije, ampak tudi v boj za medalje. To smo pokazali na igrišču in vidno je bilo, kako si fantje tega želijo, kakšna ekipa so in kako homogeni so. Fantom res kapo dol," zadovoljstva ni skrival Zorman.

Slovenci pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki so ga prvič gostile tri države, Avstrija, Norveška in Švedska, na polfinale niso niti pomislili, a po izjemen začetku v Göteborgu, ko so po fantastični igri premagali tudi gostitelje Švede, so pokazali, da mislijo resno. V drugem delu so sicer morali priznati premoč Madžarski in Norveški, a igra in energija v reprezentanci sta bili na ravni, ki smo jo pred tem pri slovenskih rokometaših že nekaj časa pogrešali.

Dolenec: Zmanjkala nam je pika na i

Jure Dolenec se zaveda, kako blizu medalji je bila slovenska izbrana vrsta. Foto: Reuters "Upam, da se bomo v prihodnosti še srečali, ampak da bomo imeli takrat okoli vratu tudi medalje. Bil je krasen mesec, dosegli smo super rezultat, a vsi se zavedamo, da nam je zmanjkala tista pika na i. Mislim, da smo bili sposobni narediti še korak več, in upam, da nam kaj podobnega uspe že v kvalifikacijah za olimpijske igre in pozneje na igrah. Vesel in hvaležen sem, da je za nami stala vsa Slovenija, tudi v tem zadnjem koncu tedna, ki za nas ni bil tako uspešen. Srečen sem, da sem del te reprezentance, in upam, da bomo tudi v prihodnosti dosegali podobne rezultate," je bil jasen Jure Dolenec.

Podobno je razmišljal tudi Blaž Janc, sicer najboljše desno krilo evropskega prvenstva. "Kot športnik si vedno želiš nekaj več, nikoli nisi v popolnosti zadovoljen. Vedno si želiš kolajno. Toda ko potegnemo črto, je za nami uspešno prvenstvo. Pred prvenstvom bi vsi vzeli četrto mesto. Izpolnili smo osnovni cilj kvalifikacij za olimpijske igre in prepričan sem, da bomo takšne uspehe nizali tudi v prihodnosti," je povedal Janc.

Kako na OI?



Olimpijske kvalifikacije bodo na sporedu od 17. do 19. aprila v Berlinu. Slovenski tekmeci bodo na treh tekmah Alžirci, Švedi in domačini Nemci. V Tokio bosta potovali dve najbolje uvrščeni ekipi na turnirju.

Predsednik opozoril na finančne izdatke države

Ob prihodu v domovino je pred predstavnike sedme sile stopil tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, ki je med drugim opozoril tudi na finančne težave v slovenskem športu. "V rokomet in šport na sploh se vlaga bistveno premalo denarja, zato si bo treba še naprej prizadevati za spremembo davčne zakonodaje, da bodo lahko športniki po koncu karier lažje zadihali in zaživeli. To, da daje država za šport samo polovico toliko sredstev, kot je dala za rušenje cestninskih postaj, je absolutno premalo," je bil jasen Bobinac, ki je igre slovenske izbrane vrste v večini spremljal na Švedskem.

"Slovenska izbrana vrsta je znova dosegla dober dosežek na velikem tekmovanju in je dokazala, da je evropska in svetovna velesila," meni Bobinac. Foto: Sportida

"Slovenska izbrana vrsta je znova dosegla dober dosežek na velikem tekmovanju in je dokazala, da je evropska in svetovna velesila. Po 16 letih smo bili spet v polfinalu evropskega prvenstva, uvrstili smo se na kvalifikacije za olimpijske igre in slovenska reprezentanca je v tem trenutku prava zmes na eni strani izkušenj in modrosti, na drugi pa mladosti in talenta," je prepričan Bobinac.

