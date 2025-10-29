Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
29. 10. 2025,
20.31

To so najbolj neprijazni znaki horoskopa

ženska, dekle, telefon | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsakdo ima lahko slab dan, a za pripadnike treh nebesnih znamenj velja, da jim je vseeno za vljudnostne fraze. Sami sebi se zdijo iskreni, drugim pa pogosto preveč grobi.

Kozorog

Če kdo ne slovi po sladkih besedah, so to kozorogi. So racionalni in resni, zaradi česar svoje misli pogosto izrečejo brez kakršnegakoli filtra. Ko ocenjujejo ljudi ali razmere, se držijo dejstev, ne čustev, to pa pogosto zveni hladno in neprijazno, sploh v situacijah, v katerih bi drugi skušali ublažiti resnico. Kozorogom se ne zdi, da so neprijazni, ampak le iskreni, toda s svojim odnosom dajejo vtis, da nimajo empatije, tudi ko to ni res.

Škorpijon

Škorpijoni nikoli ne zaigrajo prijaznosti, če je v resnici ne čutijo. Če jim nekdo ni všeč, bo to povsem očitno, saj ne prenašajo površnih in plehkih pogovorov ter lažnih nasmehov. Ko spregovorijo, so njihove besede lahko kot strupena puščica – natančne in boleče. Škorpijoni so prepričani, da je iskrenost znak spoštovanja, pa čeprav bi drugi raje slišali kaj bolj prijaznega, zato se redno znajdejo v vrhu seznama zahtevnih sogovornikov.

Oven

Ovni ne prenašajo izgube časa. Če se jim zazdi, da je nekdo počasen, neorganiziran ali preveč občutljiv, lahko hitro postanejo grobi do te osebe. Preprosto ne razmislijo, preden spregovorijo, in čeprav nimajo zlih namenov, jih njihov temperament pogosto privede do konfliktov. Svojih besed ne znajo olepšati, vse povedo neposredno in brez zadržka, v navalu jeze pa lahko izrečejo tudi kaj, kar pozneje obžalujejo – a takrat je škoda že storjena.

Preverite svoj današnji horoskop.

