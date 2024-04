Kaj morajo samski biki vedeti pred naslednjim zmenkom

Bikom vlada Venera, zato ste eksperti za romantiko, lepoto in užitek, kljub temu pa na zmenkih pogosto zagrešite kakšno napako, zaradi katere se vam ljubezen izmuzne.

Živite v sedanjosti

Biki se zaljubite hitro in močno, kar je nedvomno vaša vrlina, a vas na zmenkih tudi ovira. Ob prvem srečanju že razmišljate o poroki in zato tako sebe kot druge obremenjujete z visokimi pričakovanji. Namesto tega na ljudi, s katerimi se dobivate, glejte kot na nepopisane liste z neomejeno možnostmi in jim dovolite, da skupaj z vami napišejo zgodbo.

Istočasno se dobivajte z več ljudmi

Ne nagovarjamo vas k nezvestobi, toda nič ni narobe s preverjanjem terena. Biki ste izjemno zvesti in tudi če vajina zveza še ni resna, se povsem osredotočite le na eno osebo. Poskusite si dati svobodo in se neobvezujoče dobivajte z več ljudmi, dokler ne srečate tiste osebe, ki vas bo resnično vredna.

Na prvih zmenkih ne govorite o bivših

Biki svoje srce in misli nosite na dlani, toda pravilo, da razprave o bivših partnerjih ne sodijo na prve zmenke, velja tudi za vas. Tudi druge osebe ne sprašujte takoj o bivših, to razpravo pustite za takrat, ko vajina zveza dovolj dozori. Kot je bilo že omenjeno, se morate osredotočiti na sedanjost in na osebo, s katero se dobivate. Vse ostalo je (za začetek) nepomembno.

Vzemite si čas zase

Biki ste seveda trmasti in, ko se odločite nekaj storiti, denimo najti ljubezen, se ne boste ustavili. Pa ni treba, da je tako. Včasih je dobro, da sestopite z vrtiljaka neprestanih zmenkov in si vzamete nekaj časa samo zase. Zbistrili si boste misli in se bolje spoznali, tako pa boste postali tudi bolj odprti za druge.

Prekinite rutino

Če ljudi spoznavate vedno na isti način, pa naj bo to preko prijateljev ali aplikacij, je prav, da poskusite tudi drugače. Pridružite se prostovoljcem, vpišite se na tečaj tujega jezika ali preizkusite nov šport. Biki ste ljudje ustaljenih navad, toda včasih se je dobro prisiliti v spremembe, saj vam bo to odprlo nov svet in prineslo nova poznanstva.