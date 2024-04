Kako obdržati zvezo s kozorogom

Kozorogi si želijo uspeha in priznanja v javnosti, obenem pa dom in družino, zato pri partnerjih cenijo lastnosti, ki njihove želje podpirajo. Ob sebi si želijo nekoga, na kogar so lahko ponosni, privlačijo jih vljudnost, očarljivost in poznavanje bontona, ne prenašajo pa hvalisanja in gizdalinstva.

Kozorogom veliko pomeni oseba, ki se nanje pogosto spomni in si o njih veliko zapomni, sploh na prvi pogled nepomembne podrobnosti. Sicer na videz hladni kozorogi so namreč v sebi zelo sentimentalni.

Darilo za kozoroga

Kozorogi imajo vedno vse pod nadzorom in vedno vedo, kaj je treba storiti, oziroma so prepričani, da vedo. Uživajo v vsem, kar je po njihovem mnenju najboljše, in pričakujejo, da bo enake stvari cenil tudi njihov partner.

Očara jih oseba, ki najde najvišjo kakovost po najboljši ceni in obenem ne skopari, ko je treba kupiti nekaj trajnega. Radi obdarujejo, še raje pa sprejemajo darila. In ko izbirate pravo darilo zanje, se zavedajte, da obožujejo visokokakovostne vintage predmete, naj bo to oblikovalski modni kos iz druge roke ali dobro ohranjena pristna perzijska preproga.