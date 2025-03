Oskarji 2025: kateri film bo odnesel največ nagrad?

V gledališču Dolby v Los Angelesu bo nocoj 97. podelitev prestižnih nagrad oskar, kamor s 13 nominacijami prihaja muzikal Emilia Perez , po deset jih imata filma Brutalist in Žlehtnoba, po osem Bob Dylan: Popolni neznanec in Konklave . Podelitev bo vodil komik Conan O'Brien.

Muzikal Emilia Perez režiserja Jacquesa Audiarda pripoveduje zgodbo o šefu mehiškega mamilarskega kartela, ki se skrije pred sovražniki in upokoji kot ženska po spremembi spola. V glavni vlogi nastopa transspolna španska igralka Karla Sofia Gascon, ki je tudi prva transspolna oseba nominirana za oskarja za glavno vlogo oziroma med igralci nasploh.

Emilia Perez je s 13 nominacijami presegla dosedanji rekord po številu nominacij, ki sta ga doslej imela Prežeči tiger, skriti zmaj iz leta 2000 in Roma iz leta 2018, ki sta imela po deset nominacij. Po škandalu z nestrpnimi tviti glavne igralke pa je vse manj verjetno, da bo film vse oziroma večino teh kipcev tudi odnesel.

V igri za oskarja za najboljši film je tudi papeški triler Konklave, ki je nedavno prejel glavno nagrado na podelitvi britanskih filmskih nagrad bafta in nagrad ameriškega Združenja filmskih igralcev. Film, ki razkriva postopek izbire novega papeža, je aktualen tudi v luči zdravstvenih težav trenutnega papeža Frančiška.

Po drugi strani je na podelitvi nagrad režiserskega in producentskega ceha letos prevladoval film Anora – romantična zgodba o revnem dekletu iz Brooklyna (Mikey Madison), ki se zaljubi v sina ruskega oligarha, čigar družina je proti poroki.

V tekmi za oskarja za najboljši film so poleg Emilie Perez, Konklav, Žlehtnobe, Anore in Brutalista nominirani še Bob Dylan: Popolni neznanec, Dune: Peščeni planet 2. del, Še vedno sem tu, Nickel Boys in Substanca.

Oskarji se s prihodom gostov na rdečo preprogo začnejo v ponedeljek ob 1. uri po srednjeevropskem času.

Vse nominirance najdete tukaj: