Zgodbe okoli škandala, ki je nastal zaradi posnetka s koncerta skupine Coldplay , še ni konec. Potem ko je v medijih zaokrožila informacija, da se Kristin Cabot ločuje od moža , je ta za revijo People povedal svojo plat zgodbe.

Le nekaj tednov po aferi, v kateri sta se znašla direktor podjetja Astronomer Andy Byron in kadrovska direktorica v istem podjetju Kristin Cabot, naj bi ta vložila zahtevo za ločitev od svojega moža. Mediji, ki so takoj po senzaciji oba protagonista vzeli pod drobnogled, so razvozlali, da naj bi se njen zakon krhal že prej, medtem ko je Byronova žena takoj po dogodku odstranila možev priimek in se odselila iz skupnega stanovanja.

"Odločitev je bila sprejeta že pred tem večerom"

Zdaj se je prvič oglasil tudi Andrew Cabot in prek svoje predstavnice razkril ozadje. Pojasnil je, da sta se s Kristin sporazumno ločila že nekaj tednov pred koncertom skupine Coldplay. "Njuna odločitev je bila sprejeta že pred tem večerom. Zdaj, ko je vložitev zahtevka za ločitev javna, Andrew upa, da bo s tem konec vseh ugibanj in bo njegovi družini omogočena zasebnost, ki so jo vedno cenili," je izpostavila njegova tiskovna predstavnica in dodala, da nadaljnjih komentarjev glede tega dogodka ne bo.

Po novici, da se zakonca Cabot uradno ločujeta, se je oglasila tudi ena od njegovih nekdanjih žena, poročen je bil namreč kar trikrat. Dejala je, da je "kreten, ki si je to zaslužil". Z nekdanjo kadrovsko direktorico nimata otrok.

Posnetek s koncerta skupine Coldplay je spletna senzacija postal prav zaradi odziva obeh protagonistov, ki sta se v trenutku, ko ju je kamera ujela, skrila in zakrila svoja obraza. S tem sta pokazala, da v javnosti ne bi smela biti videna skupaj, in hitro postala najslavnejša nezvesta sodelavca na svetovnem spletu.

Preberite tudi: