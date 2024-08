V Budimpešti se začenja letošnji festival Sziget. Tudi v 30. izdaji bo ponudil številne koncerte in druge prireditve, s katerimi organizatorji pritegnejo obiskovalce iz približno 100 držav. Dogodki se bodo do ponedeljka vrstili na 50 prizoriščih. Na vrhu seznama glasbenih nastopov so Kylie Minogue, Liam Gallagher in DJ Martin Garrix.

Za šest festivalskih dni so organizatorji pridobili 600 nastopajočih, številni prihajajo iz Velike Britanije, Francije, Nemčije, Nizozemske in ZDA, pa tudi iz Senegala, Indije, Tanzanije, Nove Zelandije in Benina, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Joker Out bodo nastopili v četrtek

Na glasbenih odrih bodo med drugim nastopili Halsey, Sam Smith, Stormzy, Louis Tomlinson, Janelle Monae, Fisher, Skrillex, Bebe Rexha, Tom Odell, Yves Tumor, Becky Hill in Raye. Na glavnem odru se bo predstavilo nekaj madžarskih izvajalcev, napovedana pa je tudi slovenska zasedba Joker Out. Po podatkih spletne strani bo nastopila v četrtek.

Foto: Guliverimage

Poleg glasbenih nastopov si bodo obiskovalci lahko ogledali gledališke in cirkuške predstave.

Pričakujejo obiskovalce iz okoli 100 držav

Glede na dozdajšnjo prodajo vstopnic organizatorji pričakujejo, da bodo obiskovalci zapolnili sobotni koncert Martina Garrixa in ponedeljkov koncert Freda Againa. Obiskovalce sicer pričakujejo iz okoli 100 držav, največ iz Nizozemske, Velike Britanije, Irske, Nemčije, Francije in Italije, je povedal glavni organizator dogodka Tamas Kadar.

Slovenska zasedba Joker Out bo na festivalu nastopila v četrtek. Foto: Gaja Hanuna

Eden največjih glasbenih in kulturnih festivalov v Evropi, ki od leta 1993 poteka na otoku Donave, ki so ga poimenovali Otok svobode, bo vključeval več kampov in zdravstveni center, ki bo nudil 24-urne storitve z 200 zdravstvenimi delavci. Kapaciteta prizorišča je 95 tisoč ljudi dnevno.

