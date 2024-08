V škotski prestolnici Edinburg se je danes začel festival The Fringe, ki velja za največji umetniški festival na svetu. Letos bo festival, ki tradicionalno poteka tri avgustovske tedne, ponudil več kot 3600 predstav z umetniki iz 58 držav.

Na programu letošnjega edinburškega festivala The Fringe je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno 3663 predstav in bo potekal do 26. avgusta. Za skupno 686 dogodkov velja model "plačaj, kolikor lahko", več kot 456 festivalskih predstav je brezplačnih.

Izvršna direktorica družbe Edinburgh Festival Fringe Society Shona McCarthy je povedala, da je po več mesecih načrtovanja, pri katerem je sodelovalo več tisoč ljudi, nadvse navdušena, da se bo festival začel. "Družba Fringe Society obstaja, da podpira umetnike, medije in umetniško industrijo, ki sodelujejo pri festivalu," je še dodala. Meni, da so pripravili fantastičen program dogodkov za vse udeležence.

The Fringe festival velja za največji umetniški festival na svetu. Foto: Shutterstock

Festival poteka od leta 1947

"Najboljši način za podporo umetnikom v prihodnjih tednih je, da greste in si ogledate predstave," je še pozvala McCarthyjeva.

Festival The Fringe v Edinburgu poteka vse od leta 1947.

V škotski prestolnici se bo sicer 15. avgusta začel tudi 77. Edinburški mednarodni filmski festival, ki bo trajal do 21. avgusta.

Kot je razvidno s spletne strani festivala, bo na Škotskem v okviru festivalskega programa kratkih filmov britanska premiera kratkega animiranega filma Tri tičice v režiji Zarje Menart, ki se med drugim podpisuje tudi pod scenarij. Film, ki je po besedah Menartove osebna interpretacija slovenske ljudske pesmi, je na letošnjem zagrebškem Animafestu prejel posebno nagrado žirije.

