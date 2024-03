Kdo vse bo nastopil na letošnjem Orto festu? #foto #video

V ljubljanskem Orto baru so napovedali tradicionalni klubski festival Orto fest. Na 24. izdaji, ki bo potekala od konca marca do konca aprila, bo nastopilo 38 zasedb. Med njimi so tako mladi upi kot uveljavljene skupine, kot so Šank Rock, Elvis Jackson, Zmelkoow in Mi2, povabili so tudi pet zasedb iz tujine.

Letošnji Orto Fest bo del praznovanja 30-letnice Orto bara in bo tudi tokrat ponudil žanrsko barvit spored nastopajočih, ki se ne izražajo le z rockom, ampak tudi z drugimi zvrstmi. Koncert Slona in Sadeža so medtem že razprodali.

Fotogalerija 1 / 10

Festival bodo 28. marca uvedli rockerji Mi2 iz Rogatca. Do 27. aprila se bodo na odru zvrstila še imena, kot so Društvo mrtvih pesnikov, Torul, Jure Lesar, Goran Bare & Majke, Crvena jabuka, Emkej in Muzičarji, Elemental in Haiku Garden, ki so se nedavno vrnili s krajše turneje po evropskih klubih, za katero so bili izbrani preko razpisa Kulturni evro 2020–22 Centra urbane kulture Kino Šiška. Zadnji si bodo oder delili z Astrid, ki bo nastopila s svojo zasedbo. Eden od glasbenikov je član obeh zasedb, ki sta si nekoliko različni, a s podobnimi vplivi.

Kaj je o festivalu povedal glasbenik Marko Soršak - Soki?

Nekateri med nastopajočimi bodo oder Orto festa preizkusili prvič, denimo skupina La serpentine, nekateri bodo tudi predstavljali ali napovedovali svoje glasbene albume, med njimi skupini Viperstone in Ember. Festival bosta 28. aprila sklenili zasedbi RVR River in Romachild.

Ideja Orto festa že vseskozi enaka

Eden od soorganizatorjev Andrej Ciuha je na današnji novinarski konferenci povedal, da je ideja Orto festa že vseskozi enaka. Ker se v Orto baru zvrsti približno 150 koncertov letno, so v festival povezali tisto, kar jim je najbolj všeč v slovenskem prostoru, s čimer je festival postal praznik slovenske klubske scene. Nanj povabijo tako legendarne domače zasedbe, ki so že večkrat nastopile v Orto baru in predstavljajo hrbtenico festivala, kot tudi mlajše skupine.

Eden od soorganizatorjev Andrej Ciuha meni, da so pomembne tudi tuje skupine, ker s tem Orto fest dobi mednarodni pečat. Foto: Eli Vršič/STA

"Poleg tega so pomembne tudi tuje skupine, ker s tem Orto fest dobi mednarodni pečat. Vse skupaj je neka eksplozivna mešanica in privabi veliko obiskovalcev," je povedal Ciuha.

Na Orto festu od mladih upov do uveljavljenih zasedb

Slovenska klubska scena je po njegovem mnenju zelo živa, raznolika in obstaja veliko kvalitetnih mladih zasedb. "Tako da nam je bilo v veselje delati program, ker je bazen izbora res velik. Letos na Orto festu nastopa 38 skupin. Mislim, da je to rekordna številka doslej," je pojasnil Ciuha.

Na festivalu je doslej nastopilo okoli 750 skupin. Prireditev je popolnoma neodvisna, saj do danes kljub kandidaturi še ni dobila podpore na razpisih ministrstva za kulturo ali Mestne občine Ljubljana. V nasprotnem primeru bi po njegovih besedah lahko povabili še kakšno priznano tuje ime in na ta način festivalu še dvignili prepoznavnost.