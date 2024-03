Znani so glavni nastopajoči na festivalu Glastonbury

Organizatorji Glastonburyja so sporočili glavne nastopajoče, ki bodo nastopili na letošnjem glasbenem festivalu. To so pevka Dua Lipa, skupina Coldplay in pevka SZA.

Letos se bo tudi prvič v zgodovini festivala zgodilo, da bodo ženske predstavnice na dveh od treh naslovnih mest. V posebnem terminu, imenovanem legend slot, bo v nedeljo popoldne nastopila tudi country zvezda Shania Twain.

Pevka je za BBC News povedala, da je nadvse navdušena nad sodelovanjem. "Vsi vedno govorijo o tem, da je to vrhunec festivalskih terminov," je dejala.

Drugi izvajalci, ki bodo še nastopili na glavnem odru festivala, so še afrobeat zvezda Burna Boya, ki se prvič podaja na Pyramid Stage, in nagrajeni raper Little Simz, ki bo nastopil tik pred svetovno znano zasedbo Coldplay. Na glavnem odru festivala pa bo nastopila tudi trinajstčlanska fantovska zasedba Seventeen, ki bo postala prva K-pop skupina, ki bo nastopila na glavnem odru – kar kaže na to, kako dominanten je ta žanr postal v zadnjih petih letih, poroča BBC.

Debi za pop zvezde, kot je Avril Lavigne

Ostali tradicionalnejši izvajalci Glastonburyja vključujejo še Idles, Disclosure in The National – vsi ti izvajalci pa bodo nastopili na drugem največjem prizorišču festivala Other Stage. Na priljubljenem festivalu, za katerega vstopnice so novembra razprodali zgolj v eni uri, bodo svoj debi dočakale tudi pop zvezde, kot so Avril Lavigne, Cyndi Lauper in Camila Cabello.

Glasbeni festival Glastonbury bo sicer potekal od 26. do 30. junija 2024.