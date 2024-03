Kavč festival vabi na domače kavče in v druge neobičajne prostore

Od danes do nedelje poteka letošnji 9. Kavč festival. V domove in druge neobičajne prostore bo subkulturni festival v sedmih dneh pripeljal 140 skupin iz 27 držav. Poleg intimnih sobnih dogodkov bo Kavč festival potekal tudi po ljubljanskih klubih in številnih drugih slovenskih mestih ter ponovno tudi v Trstu. Skupno bo dogodkov okoli 230.