Kitarska ikona Slash ustanovil dobrodelni festival

Kitarist skupine Guns N' Roses Slash je ustanovil festival bluesa S.E.R.P.E.N.T., s katerim se bo julija in avgusta podal na turnejo po Severni Ameriki. Z njim se želi 58-letni glasbenik zavzemati za strpnost in enakost ter izraziti nasprotovanje rasizmu in vojni.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa se bodo kultnemu kitaristu na koncertih pridružili velikani bluesa, kot so Warren Haynes, Christone Ingram alias Kingfish, Robert Randolph, Samantha Fish in Larkin Poe.

"Na turneji S.E.R.P.E.N.T. želimo proslaviti blues in rock'n'roll ter v teh negotovih in razdiralnih časih poudariti enotnost in povezanost," je napovedal Slash, s pravim imenom Saul Hudson.

Naslov S.E.R.P.E.N.T. je kratica za solidarnost, sodelovanje, obnovo, mir, enakost in strpnost. Del izkupička od prodanih vstopnic bo namenjen dobrodelnim ustanovam, med drugim organizaciji War Child.

Maja naj bi izdal svoj prvi blues album

Kot še piše dpa, je za maj napovedan izid Slashevega prvega blues albuma, pri katerem so sodelovali tudi zvezdniki, kot so Brian Johnson iz zasedbe AC/DC, pevec zasedbe Aerosmith Steven Tyler, Iggy Pop, Chris Stapleton in Demi Lovato.

Preden pa se Slash poleti posveti bluesu, prihaja v Evropo s pevcem Mylesom Kennedyjem in njegovo hardrock skupino The Conspirators. V okviru turneje The River Is Rising bo kitarist, znan po svojem cilindru, nastopil tudi v Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu, Münchnu in Zürichu. Z Mylesom Kennedyjem in skupino The Conspirators je sodeloval že pri štirih albumih.

