Popzvezdnik v milijonskih dolgovih, denar je zakockal

Osemintridesetletni Peter Gene Hernandez, bolje poznan kot svetovni zvezdnik z umetniškim imenom Bruno Mars, je že nekaj let stalni rezident v prestižnih hotelih MGM v Las Vegasu. Z igralnico in hotelom je povezan že več kot osem let.

Po poročilih NewsNation, ki jih je povzel Y!entertainment, je Bruno Mars z družbo MGM povezan na več načinov. Po podatkih enega izmed virov publikacije naj bi si svetovni pop zvezdnik v igralnici MGM Grand Casino zaradi iger na srečo nabral okoli 50 milijonov dolarjev dolga (okoli 46 milijonov evrov).

Bruno Mars allegedly has $50 million gambling debt with MGM casino. pic.twitter.com/jBpwcPzjWF — Complex (@Complex) March 16, 2024

Verigi MGM naj bi dolgoval milijone

"MGM dolguje milijone," je potrdil neimenovani vir. "Pravzaprav si ga lastijo," je situacijo zvezdnika v povezavi s hotelsko verigo orisal eden od virov. Marsovi predstavniki se na trditve še niso odzvali.

Pop zvezdnik je v eni izmed oddaj The Late Late Show z voditeljem Jamesom Cordnom v priljubljeni rubriki Carpool Karaoke že spregovoril o svoji veliki ljubezni do pokra.

Velik dolg se mu verjetno v denarnici ne bo poznal

A če sklepamo po trenutnem poslu oziroma donosni pogodbi, ki ga veže s podjetjem MGM in mu na leto prinese kar 90 milijonov dolarjev (več kot 82 milijonov evrov), poleg številnih nastopov na turneji pa je nedavno odprl tudi koktejl bar The Pinky Ring na drugem posestvu MGM v Vegasu, se zvezdniku zajetni dolg pri hotelski verigi v denarnici ne bo kaj dosti poznal. Višino Marsovega premoženja namreč ocenjujo na okoli 175 milijonov dolarjev (okoli 160 milijonov evrov).

Mars je v svoji glasbeni karieri zaradi svojega širokega znanja, vsestranskosti in odličnega vokala dosegel in osvojil številna priznanja ter nagrade, med drugim je prejel 15 grammyjev in se podpisal pod številne svetovne uspešnice, kot so Grenade, Uptown funk, When I was your man, Just the way you are in druge. Velja tudi za enega najbolje prodajanih glasbenikov vseh časov, prodal je več kot 130 milijonov albumov po vsem svetu. Leta 2014 pa je med polčasom nastopil tudi na SuperBowlu.

