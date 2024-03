Potrjeno je, popzvednica prihaja v Istro

Pevka Dua Lipa je na družbenih omrežjih razkrila nove datume svoje koncertne turneje, med lokacijami pa je tudi puljska Arena, kjer bo nastopila 9. junija.

Zvezdnica albanskih korenin bo s turnejo promovirala svoj novi album Radical Optimism, ki bo izšel 3. maja, ob tem pa je svojim sledilcem sporočila, da si lahko s prednaročilom albuma zagotovijo zgodnji dostop do vstopnic za koncerte.

Tisti, ki se bodo naročili na album, bodo lahko vstopnice za puljski koncert kupili že 20. marca, medtem ko se bo redna prodaja začela dva dneva pozneje.

Dua Lipa je na Radical Optimism, svoj tretji studijski album, vključila 11 pesmi, med njimi sta uspešnica Houdini in nedavno objavljena skladba Training Season. "Koncept 'radikalnega optimizma' mi je pred nekaj leti predstavil prijatelj in takoj sem se prepoznala v tem," je o ozadju albuma povedala pevka, "gre za način, kako graciozno iti skozi kaos in se zavedati, da lahko preživiš vsak vihar."

