Serija Mama osvojila tudi srca slovenskih gledalcev

Turška serija Mama, ki jo na Planet TV lahko spremljate od torka do petka, se je očitno že po prvem tednu predvajanja usidrala v srca slovenskih gledalcev. Čustveno in tankočutno televizijsko uspešnico, ki govori o odnosu, ki se stke med žensko in trpinčeno deklico, gledalci opisujejo v presežnikih, izvrstna turška serija pa je glavna tema razprav tudi na družbenih omrežjih.

Turška uspešnica Mama, ki jo slovenski gledalci na Planet TV lahko spremljajo od 26. decembra, govori o materinstvu, ki ni nujno biološko, vendar pa je kljub temu povezano s skrbjo, pozornostjo, spoštovanjem, zvestobo, bližino in ljubeznijo.

V središču zgodbe je mlada fotografinja Zeynep, ki je preživela težko otroštvo. V iskanju dodatnega zaslužka začne delati kot učiteljica, vendar pa z otroki ne zna navezati pristnega stika. To se spremeni, ko spozna Malek, deklico, ki kljub psihičnemu in fizičnemu nasilju, ki mu je izpostavljena doma, ostaja simpatična in polna življenja. Po dramatičnem spletu dogodkov se Zeynep namreč odloči, da bo deklico rešila iz pekla, v katerem živi.

Gledalce preplavila čustva, nekatere gledalke so zajokale

Turška serija je pozitivno presenetila tudi slovenske gledalce, ki so na Facebooku delili svoje občutke o tem, kako se jih je zgodba deklice, ki je izpostavljena trpinčenju in nasilju, pretresla. "To je najbolj žalostna nadaljevanka do zdaj," je zapisala gledalka Petra.

S podobnimi občutki je serijo spremljala tudi gledalka Urška: "Vso nadaljevanko sem imela cmok v grlu. Naši otroci so lahko res srečni." Med spremljanjem serije so čustva preplavila tudi gledalko Sašo: "Jaz vedno jočem, tudi včeraj sem. To je noro." Kljub čustvenim odzivom je nadaljevanka očitno že osvojila srca slovenskih gledalcev. "Spet bom vsak večer pred televizorjem," je na Facebooku zapisala gledalka Irena.

Serijo Mama bi si moral ogledati vsak

Ne samo gledalke, nad serijo Mama so navdušeni tudi gledalci. "To je druga najboljša serija, ogledal sem si jo že na turški televiziji," meni gledalec Jan. Da je serija izjemna, je prepričana gledalka Marta: "To je drama o tem, kakšne nikakor ne bi smele biti mame in kako službe ne naredijo nič, ampak izključno samo dobri ljudje, ki jim je mar."

Gre za serijo, ki bi si jo moral ogledati vsak, pa je v zapisu na Facebooku poudarila gledalka Ajla: "Serijo Mama bi si moral ogledati vsak, da potem ne bi bil gluh za nasilje, ki se dogaja nad otroki. Ko se nasilje zgodi, smo tiho in si zatiskamo oči, potem pa se zgodi tragedija."

Turško serijo Mama lahko na Planet TV spremljate od 26. decembra. Izvrstno serijo, ki je zaradi nevsakdanje, drzne in krute zgodbe hitro segla v srca številnih gledalcev po svetu, lahko spremljate od torka do petka ob 21.10. Vabljeni k ogledu!