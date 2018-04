Medvedek Paddington 2 (Paddington 2)

Že v videoteki DKino!

Velika Britanija, Francija, ZDA/2017/99 min.

Režija: Paul King

Igrajo: Brendan Gleeson, Sally Hawkins, Ben Whishaw, Michael Gambon, Hugh Grant, Daniel Stisen

Glasovi: Mirko Medved, Tina Ogrin, Aleksander Golja, Blaž Šef, Darja Švajger, Rok Kosec

Žanr: Igrano-animirana družinska komedija

Ocena IMDb: 8,0/10│ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 92 %

Film je sinhroniziran v slovenščino in primeren za otroke, stare šest let in več.

Paddington srečno živi pri družini Brown na ulici Windsor Gardens, kjer je postal priljubljen član skupnosti. Kamorkoli gre, prinese veselje in marmelado.

Medtem ko išče popolno darilo za stoti rojstni dan svoje drage tete Lucy, opazi posebno zgibanko v antikvariatu gospoda Gruberja in se loti vrste priložnostnih del, da bi jo lahko kupil.

Toda ko zgibanko nekdo ukrade, mora Paddington z Brownovimi razkrinkati tatu.

"Najbolj priljubljeni medved v Veliki Britaniji se vrača v družinski poslastici, ki je tako slastna kot sendvič z marmelado." Brian Viner, Daily Mail

"Najti nadaljevanje, ki prevzame najboljše iz svojega predhodnika, in to še nadgradi, je tako redko kot slišati Zvončico. Čarobno." Angus Wolfe Murray, Eye For Film

"Film z brezskrbno lahkotnostjo in rahločutnostjo nagovarja tako otroke kot odrasle brez zavestnih ironičnih premikov ali sprememb tona: gre za humor s citrusnim priokusom prvovrstne marmelade." Peter Bradshaw, The Guardian

Zanimivosti: • Medvedek Paddington 2 je najbolje ocenjeni film v zgodovini spletnega zbiratelja filmskih kritih Rotten Tomatoes, saj ga je pozitivno ocenilo vseh 193 kritikov. Prejšnji rekorder, Pixarjev Svet igrač 2 (1999), je imel prav tako stoodstotni izkupiček, pozitivno pa ga je ocenilo 163 kritikov. • Film je bil nominiran za tri bafte – za najboljši britanski film leta, najboljšega igralca v stranski vlogi (Hugh Grant) in najboljši prirejeni scenarij. • Po mesecih ugibanj je režiser izvirnika Paul King oktobra 2015 potrdil, da bo režiral tudi nadaljevanje. Izvirnik je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 268 milijonov ameriških dolarjev in postal najdonosnejši neodvisen družinski film v zgodovini in najdonosnejši britanski film leta 2014. • "Oče" medvedka Paddingtona Michael Bond je umrl pol leta pred izidom tega filma – 27. junija 2017. Star je bil 91 let. • Avtorju knjižnih predlog so uradno novico o snemanju nadaljevanja sporočili na njegov 90. rojstni dan, javnost pa je za novico o njegovi smrti izvedela na zadnji dan snemanja tega filma. • Dvakratna nominiranka za oskarja Sally Hawkins je priletela iz Toronta v London le dan za tem, ko je končala snemanje zahtevnih podvodnih prizorov za Obliko vode (2017). Takrat je izvedela, da bo morala snemati podvodne prizore tudi za ta film. • Hugh Grant je dejal, da je med vsemi filmi, v katerih je igral, prav ta njegov najljubši. • V izvirni različici filma je Paddingtonu glas posodil Ben Whishaw, najbolj znan po vlogi Q-ja v zadnjih dveh filmih o Bondu, v slovenski različici pa ga je zamenjal Mirko Medved. • Nekdanji snemalec televizijske hiše BBC Bond je medvedka svetu prvič predstavil leta 1958 v knjigi Medvedek Paddington. Serijo knjig, ki je sledila, so prodali v več kot 35 milijonih izvodov in jo prevedli v 40 jezikov, zadnja Bondova knjiga o tem junaku pa je izšla aprila 2017.

