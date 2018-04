Krčenje (Downsizing)

Že v videoteki DKino!

Downsizing © 2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA/2017/129 min.

Režija: Alexander Payne

Igrajo: Matt Damon, Hong Chau, Christoph Waltz, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Udo Kier, Laura Dern

Žanr: Komična ZF-drama

Ocena IMDb: 5,7/10│ Rotten Tomatoes: 51 % │ Uporabniki Googla: 43 %

V iskanju rešitve za prenaseljenost norveški znanstveniki odkrijejo, kako človeka skrčiti na dober decimeter višine. Ljudje kmalu ugotovijo, da je v pomanjšanem svetu njihov denar vreden precej več.

Obljuba o boljši prihodnosti premami tudi Paula Safraneka in njegovo ženo Audrey. Odločita se zapustiti enolično življenje v Omahi, se pomanjšati in preseliti v luksuzno miniaturno skupnost.

A stvari ne gredo čisto po načrtih …

"Znanstvenofantastična satira, za katero se zdi, da govori o ekologiji in koncu ameriških potrošniških sanj, v resnici pa pripoveduje o nečem veliko bolj intimnem in hkrati širšem." Kevin Maher, The Times

"Payne, eden redkih režiserjev, ki še nikoli ni posnel slabega filma, je tokrat morda ustvaril svojega najboljšega – delo, ki z lahkoto zajame številna razpoloženja, okuse, cilje in ambicije." Todd McCarthy, The Hollywood Reporter

Zanimivosti: • Krčenje je sedmi in do zdaj najdražji celovečerec Alexandra Payna (Nebraska, Potomci). Proračun filma je znašal 68 milijonov ameriških dolarjev. • Združenje ameriških filmskih kritikov je Krčenje razglasilo za enega od desetih najboljših celovečercev leta 2017, Hong Chau pa je bila nominirana za zlati globus za najboljšo igralko v stranski vlogi. • Pod scenarij sta se podpisala Payne in Jim Taylor. To je že njun peti skupni projekt po filmih Citizen Ruth (1996), Volitve (1999), Gospod Schmith (2002) in Stranpota (2004). • V filmu igrata dva prejemnika oskarja, Matt Damon in Christoph Waltz, ter dve nominiranki za to nagrado – Kristen Wiig in Laura Dern. • Kristen Wiig in Matt Damon sta bila soigralca že v Marsovcu (2015), Christoph Waltz pa je z Damonom igral v Ničelnem teoremu (2013). • Za projekt so se zanimali številni sloviti igralci kot so Meryl Streep, Reese Witherspoon, Paul Giamatti in Sacha Baron Cohen. • Oče Matta Damona Kent Damon je umrl za posledicami raka samo osem dni pred ameriško premiero filma – 14. decembra 2017.

V videoteki DKino si oglejte tudi:

Napovednik filma Krčenje:

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5.