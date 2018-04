Skrivnost številke 7 (What Happened to Monday)

Že v videoteki DKino!

Velika Britanija, Francija, Belgija/2017/118 min.

Režija: Tommy Wirkola

Igrajo: Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Marwan Kenzari, Christian Rubeck, Cassie Clare

Žanr: Akcijski ZF-triler

Ocena IMDb: 6,9/10│ Rotten Tomatoes: 61 % │ Uporabniki Googla: 93 %

V prihodnosti je vlada zaradi preštevilnega prebivalstva in lakote omejila družine na le enega otroka. Sedem identičnih sester, ki so dobile imena po dnevih v tednu, tako živi skritih na varnem.

Vsak dan ena izmed njih prevzame njihovo skupno identiteto in se poda v svet. Ko se nekega dne sestra, ki sme ven ob ponedeljkih, ne vrne, druge sestre odidejo raziskovat njeno izginotje.

"Razburljiv in čustven film, ki me je ves čas držal na robu sedeža." Jonathan Barkan, Dread Central

"To igro mačke in miši za množice popestrijo znanstvenofantastične cvetke in visokoleteč koncept." Alex McLevy, AV Club

Zanimivosti: • Vseh sedem sester – te se med seboj ločijo po pričeskah – je upodobila švedska igralka Noomi Rapace, ki se je proslavila z vlogo Lisbeth Salander v švedski trilogiji Millennium. • Scenarij Maxa Botkina se je leta 2010 uvrstil na tako imenovani hollywoodski črni seznam najboljših scenarijev, ki še čakajo na filmsko upodobitev. • Naslov filma so med produkcijo spremenili v Sedem sester, ko pa je Netflix odkupil pravice za njegovo predvajanje, so tega spremenili nazaj v What Happened to Monday (v prevodu: Kaj se je zgodilo s Ponedeljkom). Na nekaterih trgih film še vedno poznajo pod naslovom Sedem sester. • Film so v celoti posneli v Romuniji. • Leta 2011 so kot morebitnega režiserja filma omenjali Norvežana Mortena Tylduma, a se je ta odločil, da bo raje režiral Igro oponašanja (2014), režijo Skrivnosti številka 7 pa je prevzel njegov sonarodnjak Tommy Wirkola, najbolj znan po režiji grozljivke Krvavi sneg (2009).

