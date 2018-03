Umor na Orient Ekspresu (Murder on the Orient Express)

Že v videoteki DKino!

Murder on the Orient Express © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

ZDA, Malta/2017/109 min.

Režija: Kenneth Branagh

Igrajo: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench

Žanr: Misteriozna kriminalna drama

Ocena IMDb: 6,6/10│ Rotten Tomatoes: 57 % │ Uporabniki Googla: 85 %

Sloviti zasebni detektiv Hercule Poirot na Orient ekspresu prepozna dobrega prijatelja – poslovneža Samuela Edwarda Ratchetta. Tega naslednje jutro ga najdejo zabodenega v njegovem kupeju.

Na vlaku je bilo skupaj s Poirotom 13 oseb, ki nimajo na videz ničesar skupnega. To se spremeni, ko odkrijejo pravi identiteto umorjenega in večine drugih potnikov na vlaku.

Razkošno potovanje z vlakom po Evropi se tako kmalu prelevi v eno od najbolj elegantnih, napetih, srhljivih in zagonetnih pripovedk, kar jih pozna svet.

"Agatha Christie je mojstrica v poglabljanju likov. Ti so raznoliki in barviti, hkrati pa zlahka verjamemo, da so resnični" Kenneth Branagh, režiser filma in glavni igralec

"Zanimiv košček kinematografske nostalgije." Liz Braun, Toronto Sun

"Čeprav se bo to morda slišalo nenavadno, je pravzaprav osvežujoče sedeti v kinu in spremljati velikopotezno produkcijo, ki ni umeščena v vesolje in ni posneta po stripu. " Lindsey Bahr, Associated Press

Zanimivosti: • Istoimenski detektivski roman Agathe Christie je v veliki Britaniji izšel 1. januarja 1934, to pa je že njegova četrta filmska upodobitev. Prvo celovečerno priredbo njenega romana je leta 1974 režiral Sidney Lumet, leta 2001 so posneli istoimenski TV-film z Alfredom Molino v vlogi Hercula Poirota, devet let pozneje pa so po njem posneli še 80-minutno epizodo serije Agatha Christie: Poirot. • Vlak orient ekspres je bil prvi potniški vlak, ki je vozil na dolgi razdalji. Prvo linijo so vzpostavili leta 1883, ta pa je povezovala mesti Pariz in Carigrad. • Po izidu prvega napovednika so se številni oboževalci knjižne predloge pritoževali nad brki, ki jih ima v filmu Kenneth Branagh (Hercule Poirot). Njena avtorica po drugi strani ni bila navdušena nad brki, ki jih je v prvi celovečerni upodobitvi njenega dela nosil Albert Finney. • V filmu igrata dve oskarjevki, Judi Dench in Penélope Cruz, ter štirje nominiranci za oskarja – Kenneth Branagh, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer in Johnny Depp. • To je po filmih Gospodar (2012), Podlih osem (2015) in Dunkirk (2017) šele četrti večji studijski projekt v tem desetletju, ki so ga posneli v 65-mm in predvajali v 70-mm formatu. Branagh, ki je v tem formatu nazadnje posnel Hamleta (1996), je v Dunkirku igral poveljnika Boltona.

V videoteki DKino si oglejte tudi:

Napovednik filma Umor na Orient Ekspresu:

[video: 67959 / ]

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5.