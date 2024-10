Kinološka zveza Slovenije od danes do nedelje na prostoru Celjskega sejma gosti Evropsko razstavo psov. Razstave se bo skupno udeležilo okoli 17 tisoč psov iz več kot 60 držav. Namen tako velike razstave je poleg strokovnega sodelovanja tudi promocija vzreje in vzgoje psov ter sobivanja psa in človeka, so sporočili iz Kinološke zveze Slovenije.

V štirih tekmovalnih dneh bodo po novi formuli izpeljali tri tipe razstav, predstavili pa bodo pse 370 različnih pasem. Danes bo dopoldne mednarodna razstava Platinum winner, vse naslednje tri dni pa bodo dopoldne evropske razstave, v petek in soboto popoldne pa t. i. specialke, to so razstave za posamezne pasme.

Vrhunec dogajanja bo v nedeljo popoldne, ko bo potekal izbor najlepšega psa Evropske FCI razstave psov 2024. Častna pokroviteljica dogodka bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Vsak dan bodo sicer po zaključku rednega dela Evropske FCI razstave psov izbirali tudi najlepše pse dneva v posamezni skupini.

Na dogajanje vabijo vse ljubitelje štirinožcev. Danes, ko bodo med drugim gostili tudi okoli 500 otrok okoliških osnovnih šol, bodo potekale tudi predstavitve poklicev, kot so policisti, reševalci, vojaki, terapevti in drugi, ki pri delu sodelujejo s psi.

Takšna razstava pri nas nazadnje leta 2010

Namen razstave in dogajanja je tudi širiti kinološko kulturo in aktivirati čim več ljudi, da se aktivno ukvarjajo s psi, je za STA dejal predsednik Kinološke zveze Slovenije Hari Arčon. Takšna razstava je bila pri nas nazadnje leta 2010.

V slovenski krovni organizaciji deluje 130 kinoloških društev, v katerih se lastniki lahko posvetujejo o nakupu ter vzgoji svojega psa ter se seznanijo z informacijami o tem, kakšne pogoje mora imeti pes za bivanje.

V zvezi svetujejo, da bodoči lastniki psa kupijo v Sloveniji, saj so pri nas psi vzrejeni po standardih in tudi genetika je sledljiva. V Sloveniji se je letos skotilo okoli 4.500 mladičev, vsi so pregledani, so še navedli na kinološki zvezi.

V Sloveniji imamo eno avtohtono pasmo psov, to je kraški ovčar, v zvezi pa si prizadevajo, da bi svetovna zveza kot drugo slovensko avtohtono pasmo priznala tudi pasmo koroški žigec, je še povedal Arčon.