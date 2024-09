31-letnika neznanec brez razloga s pestjo udaril v glavo

Na Goriškem so neznanci pristopili do 31-letnega moškega. Eden od njih je stopil do njega in ga brez razloga s pestjo udaril v glavo. Moškega so najprej oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici, nato pa je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.