Velika iskalna akcija na območju Triglava: pogrešan je 33-letni Američan

Gorski reševalci so v nedeljo ob 8. uri nadaljevali iskanje pogrešanega 33-letnega Kyla VerHoefa, državljana ZDA, ki živi v Budimpešti na Madžarskem. Ima kratke lase, ob odhodu pa naj bi bil oblečen v oblačila sivozelene barve. Njegovo vozilo je bilo najdeno na območju doline Krma.

V iskalni akciji je sodelovalo več kot 30 udeležencev. Poleg gorskih reševalcev GRS Mojstrana, Bohinj, Kranjska Gora, Radovljica in Rateče so sodelovali tudi policisti gorske policijske enote, policisti vodniki službenih psov in posadka policijskega helikopterja z ekipo GRZS za reševanje v gorah. Pregledano je bilo širše območje Triglava z vsemi dostopnimi potmi in melišči. Iskalna akcija se je zaključila v popoldanskem času.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba še vedno ni bila najdena, policisti ponovno prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pohodniku ali ga videli, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Kranjska Gora na (04) 582 07 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.