Retro Ikea: s temi kosi praznujejo 75. obletnico #foto

Ikea bo 75. obletnico praznovala vse do konca leta in s kar tremi vintage kolekcijami, ki nosijo skupno ime Gratulera. Te vključujejo pohištvo, svetila, kuhinjske pripomočke in več, a so količine omejene. "Če vam je kaj všeč, ukrepajte hitro," so zapisali na svoji spletni strani.

Prvo kolekcijo so v svoje trgovine poslali že v začetku avgusta, navdih zanjo pa so čisti začetki tega švedskega podjetja, od leta 1950 do leta 1960. Oktobra bo sledila druga kolekcija s kosi, ki spominjajo na leta od 1970 do 1980, decembra pa še pohištvo po zgledu zadnjega desetletja prejšnjega tisočletja.

Prvi kosi iz vintage kolekcije Gratulera:

Iz podjetja so sporočili, da prav vsak izdelek iz retro kolekcij predstavlja bogato zgodovino Ikee, ki je nastala leta 1943.

"Nekateri produkti so postali kultni in veljajo za vintage pohištvo, ki ga lahko vidimo v marsikaterem domu. Še vedno jih lahko najdemo v trgovinah iz druge roke," je pojasnila Ikejina kreativna direktorica Karin Gustavsson.

Več kot 50 držav, a Slovenije še ni med njimi

Ikeo je pred 75 leti ustanovil takrat 17-letni Ingvar Kamprad, čigar bogastvo je danes ocenjeno na približno 34 milijard evrov. Ime Ikea je akronim njegovih inicialk, kmetije Elmtaryd, na kateri je odraščal, in njegovega domačega kraja Agunnaryd na Švedskem.

Ikea ima več kot 415 trgovin v več kot 50 državah po vsem svetu, a Slovenije še vedno ni med njimi. Kakšni so trenutni zapleti, si preberite v članku:

