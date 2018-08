Ikea pri sosedih že s sedmimi milijoni obiskovalcev, v Sloveniji pa je še nekaj časa ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V štirih letih so v Ikei na Hrvaškem prodali največ krožnikov. Foto: Reuters

Švedski pohištveni velikan Ikea je v štirih letih, kar je prisoten na Hrvaškem, v nakupovalnem središču pri Zagrebu sprejel več kot sedem milijonov obiskovalcev. Ti so v tem času najbolj kupovali sklede, krožnike, žarnice, mizice, stole, vzglavnike in kozarce, so ob četrti obletnici zagrebške trgovine zapisali v Ikei.

Trgovsko središče Ikee v Rugvici na vzhodni periferiji hrvaške prestolnice je v preteklih štirih letih prodalo več kot 1,4 milijona krožnikov in skled ter več kot 1,1 milijona žarnic LED. V tem času so prodali tudi več kot 220 tisoč stolov in 113 tisoč mizic iz svojih kolekcij.

Za potrošnike so bili zanimivi tudi vzglavniki, kozarci in svečke, teh so namreč prodali po več kot 80 tisoč kosov, pa tudi brisače, nove lastnike jih je dobilo nekaj manj kot 70 tisoč.

Najbolj priljubljena jed so vroče hrenovke

Ikea je na Hrvaškem priljubljena tudi zaradi svoje restavracije, v kateri so bila najbolj priljubljena jed vroče hrenovke. Teh so v štirih letih prodali več kot 2,5 milijona.

Računi, ki so jih v minulih štirih letih izdali potrošnikom, pa skupaj dosežejo skoraj 3200 kilometrov. Ikea je v tem času v program Ikea Family vpisala približno 260 tisoč članov.

Foto: Ana Kovač

Odprli še dve dostavni središči

Lani so odprli dostavni središči v Splitu in na Reki, junija letos pa tudi v Osijeku. Ob prodajnem središču v Rugvici so letos odprli tudi nakupovalno mesto Designer Outlet Croatia, ki je največji outlet na Hrvaškem. V novem outletu je delo dobilo približno 400 ljudi.

Ikea je ob tem spomnila, da so jih že v prvem letu po odprtju razglasili za najboljšega delodajalca po oceni portala mojposao.hr. V letih 2016 in 2017 so bili med prvimi tremi najboljšimi delodajalci, ko gre za velika podjetja na Hrvaškem.

Kdaj bo Ikea tudi v Ljubljani?

Foto: Ana Kovač Ikea je pred leti svoj prihod napovedala tudi v Ljubljano. Trgovina s pohištvom skandinavskega velikana bo stala v nakupovalnem središču BTC. Največjo težavo predstavlja uporabno dovoljenje, pogoj pa nova cesta, ki bo povezovala Kajuhovo in Ameriško ulico. Toda na sredi je ovira - dve stavbi podjetja v stečaju Protect GL. Mestna občina Ljubljana namreč ne želi odkupiti zemljišča od podjetja v stečaju zaradi previsoke cene.

Občina je zdaj začela postopek razlastitve, ki ga, kot pravijo, ne nameravajo prekiniti. V Ikei zatrjujejo, da se kljub vsem dolgotrajnim zapletom iz Slovenije ne bodo umaknili.

''Mi smo pripravljeni začeti graditi konstrukcijo, takoj ko bodo urejeni vsi administrativni postopki. Zelo smo predani temu, da izpolnimo pričakovanja slovenskih kupcev,'' je pred časom stanje komentiral Vladislav Lalić, regionalni direktor Ikee.