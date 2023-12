Kako je znani slovenski voditelj presenetil svojo ženo?

Če iščete pravi kraj, kje preživeti prijeten večer v družbi svoje najljubše osebe, se odpravite na Novi trg v Ljubljani, kjer vas pričakuje očarljiva Mastercard praznična vasica. Nepozaben romantičen večer je v čudovitem kotičku sredi Ljubljane preživel tudi znani slovenski par David Urankar in Ajda Urankar Rotar, ki obožujete različna kulinarična razvajanja.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Marko Delbello Ocepek Mastercard praznična vasica, ki je v začetku meseca odprla svoja vrata na novi lokaciji, je vsak večer prizorišče zanimivih glasbenih večerov, gurmanskih dogodivščin, veselih druženj in intimnih trenutkov.

Znani slovenski voditelj David Urankar, ki se dobro znajde tudi kot igralec, model in voditelj podkastov, se je tokrat z ženo Ajdo Urankar Rotar odpravil na raziskovanje praznične Ljubljane.

Uživala sta v decembrskem vzdušju, odlični hrani in prazničnih lučkah. V Mastercard praznični vasici sta si privoščila tradicionalne dobrote Hiše Polonke in se okrepčala s čudovito ponudbo Merit Showroom.

David in Ajda zato priporočata obisk vasice, saj na NLB Odru priložnosti vsak dan nastopa drug mladi glasbeni talent. Tudi vi si privoščite neprecenljiv večer z bogato kulinarično ponudbo in pestrim glasbenim programom Mastercard praznične vasice.

Mastercard in NLB sta v sodelovanju s Hitradiem Center pripravila NLB Oder priložnosti, kjer se vsak dan do 15. decembra 2023 med 18. in 19. uro predstavljajo mladi pevski upi, ki jih je izmed vseh prijavljenih izbrala strokovna žirija.

Letošnja izvedba Mastercard praznične vasice poteka že drugo leto. V lično urejeni loži za odlično počutje in vrhunsko kulinariko skrbita kobariški chef Valter Kramar s ponudbo Hiše Polonka in Merit s ponudbo pijače na stojnici Merit Showroom.

Foto: Jan Lukanović