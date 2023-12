Slovenska igralka na prazničnem potepanju s hčerko

Dolgi večeri, ki nas že ob zgodnjih popoldanskih urah zazibajo v skrivnostno praznično razpoloženje, so pravi čas, da izkoristimo pestro praznično dogajanje v središču mesta, kamor se lahko pridemo pogret s toplim čajem ali pa z družbo malo poklepetat in si privoščit nekaj dragocenega časa zase. V tem hitrem decembrskem ritmu je to dobrina, ki jo vsi zelo pogrešamo.

Foto: Jan Lukanović

Pogled na Mastercard praznično vasico, ki nas med sprehodom ob Ljubljanici pozdravlja z zgornjega dela Novega trga, je kot prizor iz idilične dežele, kjer se ob toplem ognju naužijemo prazničnega razpoloženja.

Foto: osebni arhiv Mastercard praznična vasica nas že drugo leto spodbuja, da ne pozabimo na pomen druženja in uživanja v dobri kulinariki ter izvrstni pijači. V ljubko urejeni loži za odlično počutje in vrhunsko kulinariko skrbita kobariški chef Valter Kramar s ponudbo Hiše Polonka in Merit Showroom s ponudbo pijače na svoji stojnici.

Ena najbolj znanih slovenskih igralk Tjaša Železnik, ki blesti na odru MGL, si lahko zvečer le redko ukrade nekaj časa za druženje s hčerko, a tokrat si je za poseben večer izbrala prav Mastercard praznično vasico, kjer sta uživali, kot bi odpotovali na drug konec Slovenije.

Po izvrstnih jedeh sta pozvonili na zvonček želja in se odpravili raziskovat praznično mesto.

Foto: Jan Lukanović

Mastercard in NLB sta v sodelovanju s Hitradiem Center pripravila NLB Oder priložnosti, kjer se vsak dan do 15. decembra 2023 med 18. in 19. uro predstavljajo mladi pevski upi, ki jih je izmed vseh prijavljenih izbrala strokovna žirija.