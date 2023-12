Vzhajajoče zvezde in vrhunska kulinarika za zaključek leta v prestolnici

Med prazničnim postopanjem po okrašeni prestolnici smo hitro pozabili na "zimske" razmere v mestu – nizke temperature, kratek dan in gnečo v trgovinah. Potem ko smo obredli vse glavne ulice v starem delu mesta, nas je pot zanesla na Novi trg, kjer nas je pričakal ljubek prizor. Na vrhu trga se v toplih zimskih barvah sveti praznična koča z idiličnim pogledom na Ljubljanski grad. Tam nas je pričakal oder, kjer se predstavljajo mladi glasbeni talenti in kjer lahko uživamo v vrhunski kulinariki.

Letošnja izvedba Mastercard praznične vasice poteka že drugo leto zapored in po uspešni lanskoletni izvedbi sploh ne dvomimo, da bodo tudi letošnji dogodki sprejeti z navdušenjem.

V praznični loži, kot so po domače poimenovali to prizorišče v središču mesta, vlada prijetno toplo zimsko vzdušje. Oprema iz masivnega lesa, majhen oder in dva točilna pulta poskrbijo za intimno vzdušje, kjer v dobri družbi lahko popijemo kozarček žlahtne kapljice, vroč čaj ali kaj bolj osvežilnega ter se okrepčamo z vrhunskimi prigrizki, ki nastajajo v režiji izkušenega kobariškega chefa Valterja Kramarja.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Valter Kramar v svoji ponudbi obuja tradicionalne posoške okuse, ki nas tudi v pop-up restavraciji v Mastercardovi praznični vasici popeljejo v čarobne kraje ob Soči. Preizkusili smo slastne kobariške štruklje, Frankov angleški rostbif, ki velja za Kramerjev kultni krožnik, tradicionalno friko, jot in številne druge jedi iz odličnih sestavin.

Poleg Hiše Polonke ima svoj prostor tudi Merit Showroom, kjer obiskovalce razvajajo z bogato ponudbo pijač.

Foto: Jan Lukanović

Oder priložnosti za številne mlade talente Neža Kirn Foto: Jan Lukanović Prazniki so vedno lepa priložnost za druženje in povezovanje, Mastercard in NLB pa sta v sodelovanju s Hitradiem Center pripravila NLB Oder priložnosti kot odlično platformo za mlade glasbene talente. NLB Oder priložnosti se v Mastercard praznični vasici odvija vsak večer med 1. in 15. decembrom 2023, in sicer med 18. in 19. uro. Vsak dan do 15. decembra imajo na tem odru mladi pevski upi edinstveno priložnost, da predstavijo svoj pevski in glasbeni talent. Strokovna žirija je izmed vseh prijavljenih izbrala 15 najboljših glasbenih izvajalcev, ki bodo imeli možnost svoj talent predstaviti še v živo.

Prvi večer v znamenju močnih ženskih glasov

Prvi večer je na NLB Odru priložnosti svoj talent z obiskovalci delila Neža Kirn, sicer biotehnologinja, violinistka, pevka in učiteljica petja ter voditeljica Hitradia Center, ki se je najprej predstavila z Adele – Easy On Me, nadaljevala z Nino Pušlar ter povsem navdušila mlade in bolj mlade obiskovalce.

Foto: Jan Lukanović

"Lani je bila Mastercardova praznična vasica naslavljala problem družbene izključenosti oziroma vključenosti vseh, ki se v življenju srečujejo s številnimi ovirami ali izzivi. Tokrat pa smo se odločili, da v našo ložo na poseben natečaj povabimo mlade in še ne prepoznane glasbenike. Tako imenovani NLB Oder priložnosti bo vsak dan ob 18. uri gostil goste Hitradia Center. Tukaj bomo v sodelovanju s Turizmom Ljubljana, Hišo Polonka in podjetjem Merit poskušali pričarati posebno, malce drugačno praznično doživetje," je povedal Luka Gabrovšek, poslovni direktor družbe Mastercard Slovenija.

Luka Gabrovšek Foto: Jan Lukanović