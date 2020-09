Anamarija Lampič v vlogi fotomodela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naša vrhunska športnica Anamarija Lampič je za kratek čas in dober namen postavila smuči v kot in stopila pred fotografski objektiv v vlogi fotomodela.

Smučarska tekačica Anamarija Lampič ne velja le za eno najboljših v naših vrstah, pač pa tudi za eno najbolj postavnih slovenskih športnic. Rezultat številnih treningov in zdrave prehrane je izklesano telo, ker pa je Anamarija tudi izredno simpatična, je marsikdo že namignil, da bi lahko bila tudi fotomodel. In zdaj se je v tej vlogi tudi zares prvič preizkusila.

Anamarija Lampič (v družbi Nike Kljun) ob posebnih priložnostih blesti tudi v večernih toaletah. Foto: Instagram Pred fotografski objektiv je stopila v okviru družine športnikov in fundacije Luke Dončića LD77. Gre za projekt, v katerem sodelujejo številni športniki z namenom, da bi čim več otrok in uveljavljenih športnikov imelo enake pogoje za trening. Anamarija je izziv z veseljem sprejela in se pred fotografskim objektivom tudi odlično znašla.

Športnica se pripravlja na novo sezono. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Kot športnica se zavedam, kako pomembno je, da imajo vsi enake možnosti za trening," je po fotografiranju povedala Anamarija, ki je zdaj že sredi treningov in priprav na novo sezono.