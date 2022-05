Gremo na sonce: Kako ponoči do elektrike, ki se je "pridelala" čez dan?

Vedno več gospodinjstev išče rešitve za samooskrbo z električno energijo. S tem želijo postati neodvisna od rasti cen. Pot do samozadostnosti, ki sta jo ubrala tudi Uroš in Aneta Bitenc, je v kombinaciji sončne elektrarne in hranilnika električne energije. Za ogrevanje kopalnice sta izbrala elegantno črn IR-panel, ki seva toploto kot sonce. Del njune neodvisnosti je tudi električni avtomobil, ki ga bosta polnila na domači električni polnilnici. To je njun prispevek k bolj trajnostnemu bivanju, ki nikakor ni muha enodnevnica, ampak nov trend življenjskega sloga. Skrb za okolje gre z roko v roki tudi z nižjimi položnicami, saj se zaletna investicija povrne v približno osmih letih, medtem ko je življenjska doba sončne elektrarne približno 30 let.

Če želimo postati energetsko varčnejši in dosegati tudi več prihrankov, je postavitev sončne elektrarne prva stvar, ki jo moramo narediti. S sončno energijo bi lahko pokrili potrebe svojega gospodinjstva. Pri družini Bitenc so v enem dnevu namestili 18 modulov na 30 kvadratnih metrov površine. Moč generatorja znaša 6,57 kWp.

Ko se čez dan v sončne celice na vaši strehi upre sončna pripeka, si že manete roke, saj veste, da se električna energija dobro prideluje. Vse skrbi glede tega, kako boste prišli do lastne električne energije, ki ste jo pridelali na lep sončen dan, tudi ponoči ali ob oblačnem vremenu, so povsem odveč. V ta namen so na voljo hranilniki električne energije, ki napajajo vašo hišo tudi takrat, ko je proizvodnja "ustavljena".

Sistem, ki ga v Sloveniji šele spoznavamo

Če bo imel na primer sosed ali nekdo v Nemčiji v nekem trenutku drago elektriko, mu lahko do energije pomagate tudi vi s svojim hranilnikom električne energije.

Cena električne energije za gospodinjstva znaša 0,16 EUR/kWh, povprečna mesečna poraba gospodinjstva pri nas znaša nekje med 150 kWh in 600 kWh. Tričlanska družina Bitenc v enodružinski hiši porabi približno 7.000 kilovatnih ur električne energije na leto oziroma 580 kWh na mesec. Energijo, ki jo čez dan proizvede njuna sončna elektrarna na strehi, lahko Bitenčeva shranita v akumulatorsko baterijo. Sistem hranjenja električne energije v lastnih hranilnikih Slovenci šele dobro spoznavamo, medtem ko je to v tujini običajna praksa.

Shranjeno energijo uporabniki lahko izkoristijo za domače potrebe v nočnem času in času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne ter tako povečajo svojo preskrbljenost z lastnim virom električne energije. To je dober način za povečanje lastne konične moči (v času konice) svojega priključka na električno omrežje. Tako bodo presežek dnevno pridelane električne energije shranjevali v hranilniku in ne bo šel v omrežje, kot je praksa pri netmeteringu, ki je bil v Sloveniji uveden pred leti. Deluje na podlagi števca električne energije, pri čemer se pri obračunu upošteva razlika med proizvedeno in dejansko porabljeno energijo.

Hranilnik električne energije Tesla Powerwall je v kombinaciji s sončnimi celicami optimalna rešitev na poti k samozadostnosti.

Na hiši družine Bitenc najbolj izpopolnjen hranilnik na svetu

Z enim polnjenjem lahko napajamo hišo približno slabe tri ure. Za povprečno gospodinjstvo je optimalna rešitev kombinacija sončne elektrarne in treh hranilnikov.

V Sloveniji elektrodistribucijsko omrežje zaradi premajhne priključne moči ni sposobno prevzemati elektrike iz sončnih elektrarn in zato že danes pridejo prav hranilniki, ki bodo igrali ključno vlogo po 1. 1. 2024, ko bo sončna elektrarna za povprečno gospodinjstvo brez hranilnika povsem nesmiselna.

Družina Bitenc se je odločila za hranilnik električne energije podjetja NGEN Tesla Powerwall.

Zakaj se je podjetje NGEN odločilo za Tesline hranilnike? Po besedah direktorja in investitorja podjetja NGEN Romana Bernarda so se za Teslino tehnologijo odločili, ker noben drug proizvajalec na svetu nima tako dobre integrirane rešitve, kot jo ima Tesla. Baterija ima vgrajeno vodno hlajenje s toplotno črpalko, saj je temperatura za sam hranilnik zelo pomembna.

NGEN Tesla Powerwall:

uporabna kapaciteta: 13,5 kWh

obratovalna moč: 5 kW

10-letna garancija

teža: 114 kg

garancija: 10 let

cena: od 9.500 evrov dalje

odslužene baterije: Tesla poskrbi tudi za reciklažo baterij. Odslužene baterije se uporabijo za izdelavo nove, pri čemer je treba dodati do 20 odstotkov novih materialov.

Kako lahko še dobite cenejšo elektriko?

Ali ste vedeli, da lahko postavite tudi samo hranilnik in v času presežkov dobivate elektriko po najnižji ceni?

Namestitev hranilnika je prvi korak. Sledi možnost, ki bo marsikoga prepričala, da se priključi skupnosti ljudi, ki so energetsko samozadostni. Ko postavite hranilnik Tesla in se povežete v NGEN-ovo mrežo, lahko dobivate elektriko po najnižji ceni, in sicer od 0,02 evra, odvisno od tega, koliko viškov je bilo ustvarjeno. Prav tukaj se pokaže glavna vrednost NGEN-ove storitve. Za to niti ne potrebujete elektrarne.

Kredit, namenjen trajnostni gradnji

Zeleni stanovanjski krediti banke NLB ponujajo ugodnejšo obrestno mero in nižje stroške odobritve.

Za doseganje ciljev pariškega podnebnega sporazuma je treba že do leta 2030 zagotoviti 40-odstotno zmanjšanje ogljičnega odtisa vseh novih in obnovljenih stavb ter infrastrukture. Veliko okoljskih ciljev je mogoče doseči z bolj trajnostno gradnjo in tudi pri NLB si želijo, da bi bila prihodnost zelena. Odločitev, komu zaupati financiranje svoje domače sončne elektrarne in drugih energetskih rešitev za samooskrbo, je bila zato za Uroša in Anteo Bitenc precej preprosta. Zeleni stanovanjski krediti banke NLB jima ponujajo ugodnejšo obrestno mero in nižje stroške odobritve.

Kredit je namenjen vsem strankam, ki se odločajo za financiranje nakupa ali gradnjo pasivne hiše. Ta mora ustrezati standardom pasivne gradnje, kot je zrakotesnost ali nizka toplotna prevodnost, ter s tem prispevati k velikim energetskim prihrankom in torej naši trajnostno naravnani prihodnosti.

NLB Zeleni stanovanjski kredit lahko dobite za dobo do 30 let, izbirate lahko med spremenljivo in nesprejemljivo obrestno mero. Odobritev je hitra in preprosta, dodatne dokumentacije pa vam ni treba priložiti (poskrbite le za dokumente, ki jih morate tudi sicer predložiti pri najemu kredita).

NLB Zeleni stanovanjski kredit:

Ugodnejši pogoji kredita za zelene namene.

Odplačilna doba do 30 let.

Fiksna ali spremenljiva obrestna mera.

Brez stroškov vodenja kredita.

Naročilo za kredit lahko oddate kar prek videoklica.

S sončno elektrarno do cenejšega ogrevanja

Infrardeče ogrevanje je pravi hit med načini ogrevanja, saj s pomočjo infrardeče toplote brez škodljivih valovanj greje tla, stene, predmete in posledično prijetno ogreje tudi dom.

Največ energije v gospodinjstvih porabimo za ogrevanje stanovanj, sledi priprava tople vode, naslednji so veliki gospodinjski aparati, kuhanje in razsvetljava. Preostanek energije porabimo za male gospodinjske aparate, za hlajenje, pogon črpalk v centralnem ogrevanju in druge namene.

Zaradi rabe bolj učinkovitih načinov ogrevanja se stroški za ogrevanje lahko znižajo. Samooskrba z električno energijo najbolj pride do izraza, če uporabljamo električne ogrevalne naprave, kot so IR-paneli, toplotna črpalka in električno talno gretje. Te naprave se potem napajajo z lastno energijo, kar precej zmanjša mesečni izdatek za elektriko. Družina Bitenc se že veseli gretja z IR-paneli, ki zagotavljajo izjemno udobje bivanja.

Sledite oddaji Gremo na sonce, kjer ne bo manjkalo nasvetov, kako postati energetsko samooskrben.

V naslednji oddaji bomo izvedeli, kako se grejeta Antea in Uroš Bitenc. Več o IR-panelih v naslednji oddaji, ki bo na sporedu 31. maja.

