Sončna elektrarna: kako zajeti moč sonca v enem dnevu?

Energijo sonca izkoriščajo rastline za fotosintezo, človek pa iz nje zna proizvesti električno energijo.

Moč sonca, ki nas razveseljuje ob lepem vremenu, nam ponuja tudi neusahljiv vir energije, s katerim lahko postanemo energetsko samozadostni. O samooskrbi govorimo takrat, ko proizvedeno električno energijo iz sončne elektrarne tudi porabimo.

Kar 99,7 % vseh naprav za samooskrbo so sončne elektrarne. Količina proizvedene električne energije je močno odvisna predvsem od letnega časa ter geografskih in vremenskih dejavnikov. Leta 2016 je po podatkih Agencije za energijo ocenjena količina proizvedene električne energije iz naprav za samooskrbo znašala le 0,6 GWh, leta 2020 pa že 80,92 GWh.

Dejstvo, da bi s sončno energijo lahko pokrili potrebe svojega gospodinjstva, nam lahko veliko pomeni, sploh če pomislimo, da bodo potrebe po količini električne energije stalno naraščale. Po podatkih slovenskega portala za fotovoltaiko povprečna letna poraba električne energije za povprečno gospodinjstvo v Sloveniji znaša 3,5 MWh. Pri ogrevanju nizkoenergijske hiše s toplotno črpalko se povprečna poraba dvigne na od 7 do 8 MWh.

V prvi epizodi oddaje Gremo na sonce smo predstavili, kako začeti z vlogami za pridobitev soglasja, kako izračunati moč sončne elektrarne in kakšna streha je primerna za sončno elektrarno. Trajnost Gremo na sonce: Kako priti do lastnega vira električne energije? V drugi epizodi se bomo seznanili s potekom namestitve sončnih panelov na streho hiše družine Bitenc. Izvedeli bomo, ali je montaža res končana v samo enem dnevu in kako je z zimskimi razmerami. Ali je treba sneg, če imamo na strehi sončno elektrarno, redno odstranjevati?

Cene se dvigujejo in prva stvar, ki jo moramo narediti, če želimo dosegati energetske prihranke in postati okolju prijaznejši, je seveda postavitev sončne elektrarne na lastni strehi ali na fasadi objekta. Tako je tudi znan slovenski par, Uroš in Antea Bitenc, stopil na pot energetske samooskrbe. Njuna tričlanska družina že lahko uživa v energiji, ki jo dobavljajo solarni paneli na strehi njune enodružinske hiše. Zdaj res lahko rečejo, da bodo dobro izkoristili vsak sončen dan.

Potem ko sta Uroš in Antea z različnimi izvajalci v preteklih dneh ugotovila, kakšno dimenzijo sončne elektrarne si lahko privoščita glede na njuno streho in glede na porabo električne energije v njunem gospodinjstvu, je danes na vrsti posebno zanimiv korak na poti do samooskrbe: postavitev sončnih celic, brez katerih nam sonce ne pomaga kaj dosti.

Eleganten in izjemno koristen dodatek na opečnatih strešnikih

Solarni moduli Full Black, ki zdaj krasijo hišo družine Bitenc, so izdelani v Avstriji. Vsi deli modula so v nevpadljivi črni barvi, odlikujeta ga eleganten dizajn in visoka učinkovitost.

Pri izbiri izvajalca sončne elektrarne je poleg tega, da izberemo zanesljivega monterja, pomembno tudi, kaj se bo dogajalo po montaži sončne elektrarne. Nujno moramo preveriti, kako je z garancijami in z izvedbenimi garancijami, saj gre za investicijo, ki predstavlja velik prihranek družinskemu proračunu.

Moja elektrarna: V enem dnevu so namestili 18 modulov na 30 kvadratnih metrov površine. Moč generatorja: 6,57 kWp (Enota kWp oziroma vršna moč prikaže najvišjo moč, ki jo lahko proizvede fotovoltaični sistem). Garancija: 12 let. Izhodna moč sončne elektrarne je omejena na 80 % priključne moči odjema. Inštalirana moč sončne elektrarne je lahko tudi višja, vendar je treba zagotoviti, da izhodna moč ne presega priključne moči elektrarne.

Tudi, ko ne sije sonce, lahko porabljamo lastno elektriko

Električno energijo, ki jo proizvedemo z lastno sončno elektrarno, lahko porabljamo za lastne potrebe in je ni mogoče prodajati. Če je bomo proizvedli več, kot je porabimo, jo bomo brezplačno oddali v omrežje.

Sončna elektrarna za samooskrbo namreč deluje po sistemu net meteringa. To je obračunsko obdobje neto meritev, ki zajema celotno koledarsko leto. Ker je proizvedena količina sončne energije v poletnih mesecih višja kot v zimskih, lahko viške proizvedene električne energije brezplačno porabimo takrat, ko proizvodnja ni zadostna.

Sedem let in pol, da se investicija povrne

Moč sončne elektrarne za samooskrbo mora biti približno 7 kW. Strošek takšne elektrarne pri izdelavi na ključ je približno 8.400 evrov. Pri ceni električne energije 0,10 €/kWh in trenutnih prispevkih se elektrarna povrne v 7,4 leta.

Za financiranje sončne elektrarne imamo na voljo nekaj finančnih spodbud, med katerimi so tudi ugodni stanovanjski krediti, namenjeni montaži sončne elektrarne z baterijo ali brez ter za nakup in montažo IR-panelov. Tovrstni stanovanjski krediti imajo nižjo obrestno mero in nižje stroške odobritve. Nakup sončne elektrarne spada med nakupe višjih vrednosti, za katere se ni dobro odločati impulzivno. Preden se odločimo za kredit, si postavimo cilj, ga finančno ovrednotimo in naredimo načrt, kako ga bomo dosegli. Bančni svetovalec naj oceni našo stopnjo zadolženosti, skupaj pa moramo poiskati razumen način za financiranje ciljev.

Ko lahko začnemo žeti, kar smo posejali

Ko so po nekaj urah dela fotovoltaične panele namestili, so morali solarni modul priključiti na pravo omrežje, da je lahko sončna elektrarna na strehi začela služiti svojemu namenu. To je trenutek, ko je tudi Uroš z doma "pridelano" energijo začel polniti svoj električni avtomobil in napajati IR-panele, s katerimi greje kopalnico.

S kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike lahko postanemo energetsko samooskrbni.

IR-ogrevanje se odlično kombinira s fotovoltaičnim sistemom na strehi. Sončne celice oskrbujejo infrardečo ogrevanje z energijo. S tem ko sami proizvedemo električno energijo, smo neodvisni od javnega dobavitelja električne energije in morebitnih podražitev le-te. Svoje IR-ogrevalne sisteme upravljajmo z lastno, zeleno elektriko, ki se proizvaja skoraj brezplačno.

IR-paneli se učinkovito uporabljajo kot centralno glavno ogrevanje ali popolno ogrevanje. IR-grelna telesa na stropu električno energijo v celoti pretvorijo v IR-toploto, ki prijetno ogreje naše telo in prostore.

V zadnjih letih smo potrošniki vedno bolj ozaveščeni glede okolju prijaznih produktov. Nič nenavadnega ni, da se vedno več uporabnikov odloča za IR-grelni sistem, katerega glavni vir energije je elektrika. V kombinaciji s fotovoltaiko pa poleg skrbi za okolje tudi privarčujemo. Večina uporabnikov te kombinacije trdi, da s sončno energijo pridobijo toliko elektrike, da celotno gospodinjstvo z IR-ogrevanjem nima dodatnega mesečnega stroška, v veliki večini ustvarijo celo presežek električne energije.

Sledite oddaji Gremo na sonce, kjer ne bo manjkalo nasvetov, kako postati energetsko samooskrben.

Ko sončna elektrarna ne proizvaja elektrike, se izkaže hranilnik električne energije. O tem več v naslednji oddaji, ki bo na sporedu 24. maja.

