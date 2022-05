Gremo na sonce: Kako priti do lastnega vira električne energije?

Cene električne energije so zaradi gibanja cen premoga, plina, nafte in emisijskih kuponov nepredvidljive. Konec lanskega leta je prišlo do prve večje podražitve pri nas, ko so zaradi pomanjkanja energije cene proti koncu lanskega leta dosegle rekordne vrednosti. Cena električne energije se je povečala za več kot 175 %, cena plina za skoraj 300 %, nafta za okrog 65 %, emisijski kuponi pa za več kot 125 %.

Foto: Bojan Puhek

Drage položnice za elektriko so tudi znan slovenski par Anteo in Uroša Bitenca pripeljale do iskanja rešitev, kako priti do lastnega vira električne energije, saj opažata, da morata vedno več mesečnih izdatkov namenjati plačilu električne energije.

Lahko bi se odločila za varčevanje z energijo, menjavo dobavitelja ali za prehod na zelene vire energije. Odločila sta se za nakup električnega avtomobila, gradnjo sončne elektrarne, vgradnjo IR-panela in postavitev akumulatorske baterije, pri tem pa sta imela podporo zanesljivega finančnega partnerja. Bili smo z njima v vseh fazah njunega prehoda k bolj trajnostni energetski oskrbi.

V prvi epizodi nove spletne oddaje na Siol.net Gremo na sonce se Uroš in Antea soočita s prvimi težavami – kako začeti z vlogami za pridobitev soglasja, kako izračunati moč sončne elektrarne in kakšna streha je primerna za sončno elektrarno.

Električna energija: na drugem mestu med vsemi stroški povprečnega gospodinjstva

Skupni strošek za energijo za povprečno slovensko gospodinjstvo zaseda drugo mesto, takoj za hrano, zato je razmišljanje o znižanju tega stroška zelo smiselno. Ena od poti je samooskrba.

Samooskrba je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov (vetrna, sončna, geotermalna in vodna energija) z napravo za samooskrbo. Energetska samooskrba uporabniku prinaša lasten vir energije, s katerim postane popolno samostojen in neodvisen od dogajanja na trgu.

Investicija v sončno elektrarno se v povprečju povrne v od šestih do osmih letih, na dolgi rok prinaša visoke prihranke, saj se lahko veselimo tudi do 50-odstotnih prihrankov v 30 letih uporabe. Njena življenjska doba je tudi 30 let ali več, kar pomeni, da bo prihranke prinašala več kot dve desetletji. Hiša z elektrarno na strehi ima tudi veliko višjo vrednost na nepremičninskem trgu.

Investicija v sončno elektrarno je finančno velik zalogaj. Pri tem so nam lahko v pomoč subvencije in ugodni krediti za samostojne naložbe samooskrbe. Vlogo za kredit morate oddati pred izvedbo naložbe.

Veliko ljudi se za elektrarno na strehi odloča tudi zaradi želje po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Sončne elektrarne namreč ne proizvajajo škodljivih izpustov v okolje, poleg tega pa imajo dolgo življenjsko dobo in so do določene mere razgradljive, vsaj kar se tiče nekaterih materialov.

Slovenija se uvršča med bolj osončene države v Evropi, največ pri nas pa jih je na strehah hiš v Podravju in na Celjskem.

Kako močna mora biti sončna elektrarna?

Foto: Bojan Puhek

Postavitev sončne elektrarne zahteva skrbno načrtovanje, meritve in najboljše pozicioniranje glede na dane pogoje. Strokovnjak na ogledu lokacije določi naklon, položaj in površino strehe, kar lahko naredimo tudi z brezplačno aplikacijo Moja elektrarna.

Za dimenzioniranje elektrarne je treba poznati mesečno porabo električne energije na leto. Tričlanska družina Bitenc v enodružinski hiši porabi približno 7.000 kilovatnih ur električne energije na leto oziroma 580 kWh na mesec. Za montažo so primerne dvokapnice, enokapnice ter celo ravna streha, elektrarno lahko namestijo na opečne strešnike, pločevino, tegolo, bitumensko folijo.

Dovoljenja in soglasja Za postavitev sončne elektrarne moramo pridobiti soglasje lastnikov ali solastnikov stavbe in soglasje pooblaščenega elektro distributerja, na katerega bomo čakali od enega do dveh mesecev, ter pogodbo o priključitvi in dostopu, ne potrebujemo pa gradbenega dovoljenja. Kam z elektriko, ki je ne porabimo? Kam z elektriko, ki je ne porabimo?

Kam s presežki električne energije?

Foto: Bojan Puhek

Pot do samozadostnosti je v kombinaciji sončne elektrarne in hranilnika električne energije. Tako imenovani powerwall lahko namestimo na zunanjo stran objekta. Družina Bitenc se je odločila za hranilnik električne energije podjetja NGEN Tesla Powerwall.

Tako bodo presežek dnevno pridelane električne energije shranjevali v hranilniku in ne bo šel v omrežje, kot je praksa pri netmeteringu. Shranjeno energijo uporabniki lahko izkoristijo za domače potrebe v nočnem času in času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne ter tako povečajo svojo preskrbljenost z lastnim virom električne energije. To je dober način za povečanje lastne konične moči (v času konice) svojega priključka na električno omrežje.

Sistem je povezan z aplikacijo na telefonu, kjer uporabnik v živo spremlja svojo porabo električne energije, kaj dela hranilnik, kolikšno proizvodnjo sončne energije ima, celotno porabo objekta.

Topla kopalnica z IR-paneli

Foto: Ana Kovač

Dober dodatek sončni elektrarni in hranilniku električne energije v samooskrbnem domu je tudi ogrevanje z IR-paneli.

Ogrevanje z IR-paneli je podobno naravnemu ogrevanju sonca, zato je med ljudmi tovrstno ogrevanje vedno bolj priljubljeno. Gre za preprosto tehnologijo z dolgo življenjsko dobo, garancijo in preprostim vzdrževanjem. V primerjavi s kurilnim oljem so lahko prihranki tudi 50-odstotni. Če imamo sončno elektrarno in v stanovanje namestimo IR-panele, smo tudi na področju ogrevanja povsem samooskrbni.

Infrardeči grelni paneli so izdelek prihodnosti – blagodejno vplivajo na zdravje in počutje ter so bolj varčni od drugih načinov ogrevanja. Z IR-paneli so vsi predmeti v prostoru toplejši za od dve do pet stopinj Celzija, zrak v prostoru ne kroži, kar pomeni, da se prah ne dviguje, pa tudi poraba je do 65 odstotkov nižja v primerjavi s kurilnim oljem in 20 odstotkov nižja v primerjavi s peleti.

Preden se odločimo za IR-panele, je dobro, da si strokovnjak ogleda prostor in naredi natančen izračun, kako velike panele in kakšno grelno moč bomo potrebovali. To je odvisno od višine stropa in od tega, koliko je zunanjih sten in koliko je vlage v prostoru. V Ekosenu so razvili aplikacijo, ki izračuna, kakšno moč panela moramo namestiti v vsak prostor posebej. V povprečju v enem prostoru panel deluje štiri ure dnevno.

Lahko jih namestimo tudi na strop, pod mizo, kot ogledalo, v obliki table piši-briši ali kot dekorativno sliko.

Sledite oddaji Gremo na sonce, kjer ne bo manjkalo nasvetov, kako postati energetsko samooskrben.

Naslednja oddaja: Kako v enem dnevu nastane sončna elektrarna? V torek, 17. maja, ob 9. uri.

