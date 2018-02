Slovenija tako velik fenomen, da tujci ne verjamejo svojim očem

Število lednih dvoran in hokejistov v državah na ZOI 2018 #infografika

O čudežnih lastnostih slovenskega hokeja se je na veliko razpredalo že med olimpijskimi igrami v Sočiju. Zdaj, štiri leta pozneje, so risi v Južni Koreji stopili korak naprej in k razmisleku pritegnili še na milijone Američanov. Tisti, ki so izvedeli, koliko pokritih dvoran in registriranih članskih hokejistov ima majhna Slovenija, se bolj ali manj čudijo in sklepajo, da gre za šalo.

Neverjetno, a resnično. Slovenskemu hokeju, ki se ne more pohvaliti z infrastrukturnimi presežki, hkrati pa nima pretirano širokega bazena igralcev, je uspel nov podvig. Odmeven, zgodovinski. Risi so na olimpijskem turnirju premagali hokejsko velesilo, reprezentanco ZDA.

Podmežakla je ena izmed sedmih pokritih lednih dvoran v Sloveniji. Več jih žal ne obstaja. Foto: Žiga Zupan/Sportida Po porazu, ki sta ga zakonca Trump bržkone sprejela z različnimi občutki, niso izostale primerjave o hokejskih parametrih, ki niso v čast ameriškim navijačem, ampak dokazujejo, da je Slovenija svetovni fenomen. Hokejski fenomen, ki mu na olimpijskem turnirju ni para.

Premore daleč najmanj prebivalcev in tudi registriranih igralcev hokeja, resnih hokejskih klubov ter celo pokritih lednih dvoran. Ima jih le sedem, tako da jih lahko hitro prešteje na prste obeh rok. V drugih državah, ki se potegujejo za olimpijski naslov v hokeju na ledu, je povsem drugače.

Kanada, zibelka hokeja, je najgosteje poseljena s pokritimi hokejskimi igrišči. V deželi, ki diši po javorjevem sirupu, jih je več kot tri tisoč! V Sloveniji pa le sedem. Foto: Marjan Žlogar Če primerjamo z ZDA, ki so v sredo po podaljšku izgubile proti risom, lahko tamkajšnji ljubitelji hokeja najhitrejši ekipni šport trenirajo v 1.535 dvoranah! To so številke, o katerih lahko na sončni strani Alp le sanjajo. Na drugi strani pa se tujci držijo za glavo in čudijo, kako lahko državi s tako majhnih številom dvoran sploh uspe mešati štrene najboljšim.

Slovenija se bo v skupinskem delu ZOI 2018 pomerila še proti "Rusiji" in Slovaški. Foto: Stanko Gruden, STA

Slovenija je bila sedma v Sočiju, v Pjongčangu pa je turnir začela s presenetljivim skalpom ZDA. Očitno je sedem resnično pravljična številka. Priljubljena je tudi pri znanih igrah na srečo. Sedem je tudi svetovnih čudes. Kar zadeva hokejske, se lahko pod enega ponosno podpiše Slovenija.

Slovenija ima le enega več od Luksemburga

Anže Kopitar je v Sočiju branil slovenske barve. Foto: Getty Images ZDA imajo večje bogastvo, boljše pogoje za delo, pestro hokejsko zgodovino, dolgoletno tradicijo, več igralcev, dvoran in še kaj. A tudi to ni pomagalo, da bi njihovi hokejisti v uvodnem krogu olimpijskega turnirja v skupini B premagali eno najmanjših evropskih držav.

Resda Američani niso mogli računati na zvezdnike iz lige NHL, a je brez najboljšega igralca ostala tudi Slovenija. Anže Kopitar, ki ga je navdušil razplet dvoboja v Južni Koreji in je prek družbenih omrežij zaploskal borbenim, enotnim in motiviranim rojakom, ne sme nastopiti na olimpijskih igrah.

To je velik udarec za Slovenijo, ki ima vsega skupaj le 136 registriranih članskih hokejistov. 136, le enega več kot v hokeju izjemno skromen Luksemburg. Več od Slovenije jih imajo celo Mongolija (280), Singapur (333), Srbija (179), Španija (230), ZAE (374), Indija (617), Hongkong (530) in Brazilija (259), če gre verjeti zadnjim podatkom Mednarodne hokejske zveze (IIHF).

Vse o veliki zmagi Slovenije nad ZDA:

Kaj pa Američani? Registriranih članskih hokejistov je v ZDA kar 158 tisoč! Njen nabor kandidatov je tako velik, da bi lahko sestavili več deset izjemno kakovostnih zasedb. Tudi brez hokejistov iz lige NHL. A jim vseeno ni uspelo premagati risov, svetovnega hokejskega fenomena.

Američani so se ušteli. Proti Sloveniji so izgubili in osvojili le točko. Je to napoved nove slovenske hokejske pravljice na ZOI? Foto: Getty Images

Še dobro, da na turnirju kot gostiteljica nastopa tudi Južna Koreja, tako da Slovenija ni zadnja prav na vseh lestvicah. Srčna država z le dvema milijonoma prebivalcev, a na olimpijskem turnirju v hokeju, na katerem nastopa le 12 izbranih ekip, nastopa že drugič zapored. Neverjetno, a resnično.