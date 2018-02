Zaradi Muršaka so za Slovence navijali tudi Korejci

KAPETAN JAN MURŠAK PO ZMAGI NAD ZDA (3:2)

"To je zmaga ekipe. Le tako lahko zmagujemo," poudarja strelec dveh golov ob zmagi nad ZDA v Pjongčangu (3:2) in kapetan slovenske hokejske reprezentance Jan Muršak.

Jan Muršak in soigralci so poskrbeli za prvi veliki slovenski vrhunec v Pjongčangu. Foto: Stanko Gruden, STA

Uvodni del olimpijskih iger ni postregel s kakšnim zares izstopajočim slovenskim rezultatom. Tudi ob koncu petega tekmovalnega dneva Slovenije ni na lestvici dobitnic kolajn. Vseeno pa so o njej govorili, večinoma z uporabo presežnikov.

"Krivdo" je mogoče pripisati hokejski reprezentanci, ki je že na prvi tekmi dokazala, da izjave v slogu "uvrstitev na ZOI je velikanski uspeh, a življenje bomo poskušali zagreniti še komu" niso bile puhlice. Z zmago nad ZDA, z rezultatom 3:2 po podaljšku, so kapetan Jan Muršak in soigralci nedvomno poskrbeli za prvi veliki slovenski vrhunec v Pjongčangu.

Delovali kot ekipa

"Nisem čustvena oseba. A danes sem res ponosen na fante in na to, kako smo delovali. Spodbujali smo se, tako na ledu kot v garderobi. Delovali smo kot ekipa," je po tekmi pripovedoval kapetan Muršak, ki je tokrat upravičil status najboljšega igralca, saj je bil najbolj vitalni člen, za nameček pa je še dvakrat zatresel tekmečevo mrežo, nazadnje v podaljšku.

Dokazal je tudi, da je kapetanski C prišit na pravi dres. "Ko dosežeš uspeh, je vse v najlepšem redu. Ko pa včasih ne gre, se v medijih hitro pojavijo namigi o tem, da kaj ne deluje. A mi smo od vsega začetka vedno enaki. Z uspehi ali brez njih. Vesel sem, da smo zdaj vsem dokazali, da smo prava ekipa," pravi štajerski napadalec na začasnem delu na Švedskem, ki se je tako odzval na namige o različnih klanih v reprezentanci.

Po preobratu in zmagi so se slovenskim navijačem priključili tudi Korejci. Foto: Stanko Gruden, STA

Še Korejci so postali "Slovenci"

Ko so po Muršakovem odločilnem golu vsi slovenski hokejisti preskočili ogrado in zadrsali proti kapetanu, saj se je marsikdo spomnil utrinkov iz filma Čudež na ledu, ki ga je navdihnila ameriška zmaga nad Sovjetsko zvezo v olimpijskem finalu leta 1980. O tem filmu se je v zadnjem obdobju veliko govorilo, saj so se v njem pred Pjongčangom prepoznali tako Američani brez zvezdnikov iz lige NHL kot tudi Slovenci.

Na koncu so za čudež poskrbeli drugi, kar je v dvorani Kwandong med 3.500 gledalci glasno pozdravilo tudi več razkropljenih skupin slovenskih navijačev. Številni med njimi so bili med tekmo zelo anemični. Predvsem v trenutkih, ko so Američani ob koncu druge tretjine vodili že z rezultatom 2:0. A po preobratu in zmagi, so se slovenskim navijačem priključili tudi Korejci. Glavni krivec je bil prav Muršak.

"Seveda sem vesel in ponosen, da sem bil to jaz. A lahko bi bil kdorkoli. " Foto: Stanko Gruden, STA Pogled proti Rusom

"Ko smo dali prvi gol, smo začutili, da lahko damo še kakšnega. Prevzeli smo tudi pobudo in imeli plošček v svoji posesti. Več smo streljali in drsali proti odbitim ploščkom. Enega od teh sem tudi sam pospravil v mrežo. Nato pa podaljšek z igro 3:3. V takšni igri je veliko prostora. Marsikaj se lahko zgodi. Zgodilo se je tudi to, da sem dobil priložnost in zadel. Seveda sem vesel in ponosen, da sem bil to jaz. A lahko bi bil kdorkoli. Pomembno je, da je zmagala ekipa," je dejal Jan, ki je poročen z Američanko. Zanjo pravi, da je zanesljivo navijala za Slovence.

Podobno bo tudi v petek, ko se bodo Muršak in druščina pomerili z Rusijo oziroma olimpijskimi športniki iz Rusije, kakor se uradno imenuje njihova reprezentanca. "Rusi so, vsaj po mojem mnenju, bolj kakovostni od Američanov. Imajo štiri hitre peterke. So tudi veliko bolj uigrani od Američanov. Težko nam bo. A znova se bomo motali osredotočiti na svojo igro in dati vse od sebe," je proti drugi tekmi pogledal kapetan.

