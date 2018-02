Po slovenski hokejski klofuti: Američani so se pošalili in zbodli Ruse

Ameriški mediji po porazu hokejistov proti Sloveniji

Selektor ZDA Tony Granato ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo. Foto: Reuters

Bolj kot poraz hokejistov proti Sloveniji v ZDA odmeva podvig deskarja Shauna Whita, ki je po Torinu 2006 in Vancouvru leta 2010 osvojil še eno zlato olimpijsko medaljo. Novico o njegovem novem podvigu v snežnem žlebu najdemo kot naslovno v večini ameriških športnih oziroma na športnih podstraneh največjih medijev.

Američani hokejistom, vsaj za zdaj, ko je hokejski turnir šele na začetku, ne namenjajo preveč pozornosti. Prav zagotovo tudi zaradi tega, ker v Južni Koreji manjkajo številni zvezdniki NHL. Zdi se, da jim ne verjamejo, in že pred uvodno tekmo niso verjeli, da lahko ameriški hokejisti pridejo do medalje ali celo novega olimpijskega naslova. Na tretjega čakajo že 38 let. Zdaj, ko so izgubili proti majhni Sloveniji, je tistih, ki stavijo nanje, seveda še manj.

Vse o veliki zmagi Slovenije nad ZDA:

Slovenija je šokirala in prišla do zgodovinske zmage

"Američani so zapravili dva gola prednosti in po podaljšku izgubili proti Sloveniji, ki je šokirala z velikim povratkom in prišla do zgodovinske zmage. Prinesel ji jo je Jan Muršak z drugim golom na tekmi po 38 sekundah igre v podaljšku," so zapisali na spletni strani New York Timesa, ki spada med najbolj vplivne na svetu.

Pri vodstvu z 2:0 so začeli delati napake povsod

"Hokejisti ZDA so že ob vodstvu z 2:0 dali vedeti, da tekme še ni konec, saj so delali napake po vsem ledu in Sloveniji omogočili, da pride do velikega preobrata in še večje zmage. Neizkušeni hokejisti so vedeli, da ne bo lahko, in zdaj so to tudi doživeli," piše v članku, ki so ga objavili v medijskem velikanu ABCnews, ki ga na mesec obišče približno 36 milijonov različnih uporabnikov spleta.

Veliko veselje slovenskih hokejistov in šok za ameriške Foto: Getty Images

So bili morda utrujeni od dolgega dne, ki je bil za njimi?

"Slovenija se je vrnila po zaostanku z 0:2 in šokirala ZDA z zmago s 3:2 po podaljških na prvi tekmi hokejskega turnirja olimpijskih iger," piše v naslovu novice, ki so jo objavili pri USA Today.

Pri tem priznanem ameriškem časopisu opozarjajo, da so Američani po vodstvu z dvema goloma prednosti povsem popustili. Nekoliko pikro se sprašujejo, ali so bili morda utrujeni zaradi dolgega dne, ki je bil za njimi. Tekma v dvorani v Gangneungu, ki si jo je s tribun ogledalo 3.348 gledalcev, se je namreč začela ob 21.10 po lokalnem času.

Vstali od mrtvih in razburili ameriški hokej

"Slovenci so vstali od mrtvih in razburili ameriški hokej," piše v naslovu članka, objavljenega na spletni strani LA Times. Ob tem so zapisali, da ne diši po čudežu na ledu, ki so ga Američani uprizorili leta 1980, ko so na igrah v Lake Placidu s pretežno ameriško ekipo premagali mogočno reprezentanco Sovjetske zveze.

Ob tem so pri tem kalifornijskem časopisu z dolgoletno tradicijo opozorili na to, da se bo odsotnost NHL zvezdnikov nekaterim ekipam še kako poznala, in omenili tudi velikega slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja. Niso pozabili dodati tega, da so Američani izgubili proti moštvu, ki šele drugič nastopa na olimpijskih igrah in lahko hokejske dvorane prešteje na prste ene roke.

Veliko veselje Jana Muršaka po zmagovitem golu. Nekdanji NHL-ovec je Američane opozoril nase. Foto: Getty Images

Pohvalili so kapetana in slovenskega vratarja

"Ameriškemu hokeju se je zataknilo s Slovenijo," piše v naslovu novice na New York Post.

"Jan Muršak, edini slovenski reprezentanc z izkušnjami z nastopanjem v ligi NHL, je velik junak zmage Slovencev, ki je šokirala ZDA. Najprej je tik pred koncem rednega dela tekme izenačil in potem na začetku podaljškov zadel za zmago," so zapisali v članku, objavljenem na spletni strani enega izmed najstarejših časopisov na ZDA, pri katerem so ob kapetanu Slovenije pohvalili tudi vratarja Gašperja Krošlja in dodali, da so Slovenci zdaj, ko so dobili dodatno samozavest, sposobni še marsičesa.

Američani so se pošalili in ob tem zbodli Ruse

"Hokejska reprezentanca ZDA se je spotaknila ob Slovenijo na prvi tekmi olimpijskega turnirja v hokeju," so zapisali v članku spletne strani televizijske hiše NBC in dodali, da je nepričakovan poraz velik udarec v lovu na četrtfinale, a hkrati v vsem skupaj našli tudi nekaj pozitivnega.

"Kljub porazu so ZDA višje na lestvici, kot so Rusi," je s kančkom humorja ugotovil avtor članka in s tem seveda mislil na poraz po mnenju številnih glavnih favoritov hokejskega dela iger, Rusov. Na uvodni tekmi proti Slovaški so ostali brez točke, potem ko so izgubili z 2:3 po rednem delu tekme.

Slovenija je nokavtirala ZDA

"Slovenija je nokavtirala ZDA," piše Yahoo.com, ena od najbolj obiskanih novičarskih spletnih strani na svetu, ki ima sedež v ZDA. O slovenski reprezentanci, pri kateri je novinar izpostavil predvsem Jana Muršaka, so napisali marsikaj dobrega in poudarili, da gre za ekipo, ki je vajena premagovati boljše od sebe.

"Ekipa, ki se nikoli ne preda, je nase opozorila že pred štirimi leti v Sočiju, ko je bila na koncu sedma. Očitno bo podobno tudi v Pjongčangu," še piše.

Ameriški hokej je na začetku letošnjih zimskih olimpijskih igrah prejel hud udarec. Foto: Getty Images

Katastrofa na začetku olimpijskih iger

"ZDA so izgubile uvodno tekmo olimpijskega hokejskega turnirja proti Sloveniji," je preprost naslov, ki so ga uporabili pri vodilnem ameriškem športnem mediju Sports Illustrated.

"Ameriška hokejska reprezentanca je katastrofalno začela olimpijske igre in zapravila prednost dveh golov, s katero je vstopila v zadnjo tretjino. Zapravila je že dobljeno tekmo proti reprezentanci, ki šele drugič nastopa na olimpijskih igrah," so poudarili tudi pri tem mediju.

Vedeli so, da niso dobri, a da so tako slabi ...

"Ameriška hokejska reprezentanca je izgubila proti Sloveniji. Sloveniji!" so z zgovornim naslovom postregli pri spletni strani Deadspin, ki jo na mesec obišče več kot 16 milijonov različnih obiskovalcev spleta.

"Brez igralcev iz lige NHL smo vedeli, da ekipa ZDA ne bo najboljša, a nihče ni pričakoval, da bo tako slaba, da bo izgubila proti Sloveniji, toda to se je zgodilo! Američani so zapravili dva gola prednosti in Slovencem pustili, da so prišli do velike zmage," so zapisali pri tej spletni strani, namenjeni samo športnim vsebinam.

Ob tem so dodali, da je Američane pokopalo dejstvo, da so v zadnji tretjini začeli braniti vodstvo, namesto da bi še naprej pritiskali proti vratom Slovencev.