Doživeli že skoraj vse, a ko premagaš ZDA …

Iz slovenskega hokejskega tabora

"Premagati ZDA na olimpijskih igrah. Fantje, hvala, da sem lahko to doživel," so besede Roka Tičarja po odmevni zmagi Slovenije nad Ameriko (3:2), ki ilustrirajo utrip zasedbe selektorja Karija Savolainena.

Čudež na ledu - po slovensko Foto: Stanko Gruden, STA

Zgodba se je zdaj verjetno že dotaknila tudi tistih, ki do hokeja na ledu na gojijo kakšnih zares velikih simpatij. Vseeno jo velja vnovič povzeti – slovenski hokejisti so na prvi tekmi skupine B olimpijskega turnirja v Pjongčangu po podaljšku z rezultatom 3:2 premagali Združene države Amerike, s tem poskrbeli za veliko presenečenje in ob tem vrgli rokavico Rusom in Slovakom, s katerimi se bodo pomerili v nadaljevanju olimpijskih iger.

Presenetiti še koga

Čeprav olimpijski ritem s številnimi novimi tekmovanji ne dovoljuje pretiranega ustavljanja in gledanja nazaj, pa uspeh risov v dvorani Kwandong še vedno odmeva. "V zadnjih letih sem v različnih vlogah doživel že marsikaj. Mislil sem celo, da že vse. Zdaj pa zmaga nad ZDA na olimpijskih igrah. Noro! A to je dokaz kakovosti naše ekipe. Fantje prihajajo iz kakovostnih klubov, v reprezentanci pa delujejo enotno. To je dokaz, da se lahko kosamo z najboljšimi. To je tudi dodatna motivacija pred nadaljevanjem turnirja. Če se želimo prebiti v četrtfinale, moramo presenetiti še koga," se je po odmevni zmagi smejalo generalnemu sekretarju Hokejske zveze Slovenije in nekdanjem reprezentantu Dejanu Kontrecu.

Rok Tičar se veseli novih izzivov. Foto: Stanko Gruden, STA

Nasmeh z odbitim zobom

Tudi član drugega napada Žiga Jeglič ni skrival nasmeha, čeprav ta ni bil povsem filmski. Ob eni od akcij mu je namreč ameriški branilec z visoko palico odbil del zoba. To je 29-letni Gorenjec skušal dopovedati tudi sodniku, a ga je ta odgnal z obrazložitvijo, da gre za staro poškodbo. "Ni prijetno, a se ob zmagi hitro pozabi. To je zmaga ekipe, zmaga garderobe z izjemno energijo. Prenesti jo moramo naprej," je vzneseno pripovedoval Jeglič in se še enkrat dotaknil poti do zmage: "Američani resda niso prispeli z najboljšo postavo. A to je še vedno velesila. Takšna zmaga je zatorej nekaj posebnega. Osebno pa mi je najbolj všeč to, da smo po uvodnem pretiranem spoštovanju tekmeca rasli iz tretjine v tretjino. Tekma se je dokončno prelomila v sedmi minuti zadnje tretjine, ko smo začeli napadati na vso moč."

Dan po zmagi je trener risom namenil prosto dopoldne. Mnogi so se tako družili z družinskimi člani in prijatelji. Že popoldan pa se bodo vrnili na ledeno ploskev.

Strelec, ki to ni bil

Podobno je razmišljal tudi branilec Blaž Gregorc, ki je, ko je stopil pred novinarje, še živel v prepričanju, da je bil tudi strelec prvega gola. A tega so na koncu pripisali Janu Urbasu. "Odličen začetek in odlična popotnica. Amerika je hokejska velesila, a se nismo ustrašili. Imeli smo veliko zelo lepih priložnosti, ki pa smo jih zapravili. Smo pa pokazali značaj, ki krasi to ekipo. Nismo popuščali, nismo se predali. Hokejska tekma traja 60 minut. Borili smo se do konca. Pred iztekom rednega smo iz igre potegnili tudi vratarja. To se nam je obrestovalo. Nato pa tisti podaljšek … Hitro ga je bilo konec. Že ko so fantje krenili v napad, je celotna klop vstala, po golu pa smo zgolj poskakali na led," je trenutke slavja opisal Gregorc in se ozrl proti nadaljevanju iger: "Vsi so govorili, da so Američani favoriti. A nam je na dresu pisalo drugače. Nismo se jih ustrašili. Tudi Rusov in Slovakov se ne bomo. Spočiti moramo telo in glavo."

Američani v slovenskem primežu. Foto: Stanko Gruden, STA

Zdaj jih poznajo

"To so tekme na katerih pride do izraza značaj. Mi ga imamo, občutki pa … Res sem hvaležen fantom, da sem lahko del te zgodbe. Premagati ZDA na ZOI … Noro! Hvala, fantje, da sem lahko del tega," je vzneseno govoril Rok Tičar.

A še na začetku zadnje tretjine ni kazalo na takšen razplet. Slovenci so namreč zapravili svoje strelske priložnosti, Američani pa so za hrbet vratarja Gašperja Krošlja spravili dva ploščka. Izgubljen položaj? "Nikakor! Verjeli smo, da se lahko vrnemo. To je ta naš značaj," zatrjuje kapetan Jan Muršak, ki je skupaj z Urbasom in Tičarjem pridrsal na led v podaljšku ter nato z zlatim golom poskrbel za popoln preobrat. S tem je poskrbel tudi za to, da so ga Američani dodobra spoznali. Pred tekmo so namreč izbranci selektorja Tonyja Granata večinoma zgolj skomigali z rameni, ko smo jih spraševali, ali poznajo kakšnega slovenskega hokejista. Zdaj pa ...

Kako naprej?



Slovenija se bo v drugi tekmi pomerila z Rusijo (petek ob 8.40), nato pa še s Slovaško (sobota 13.10). Zmagovalke skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca po skupinskem delu napredujejo neposredno v četrtfinale. Preostale reprezentance se, glede na vrstni red po skupinskem delu, v repasažu med seboj pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (po sistemu 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. in 8. z 9.).