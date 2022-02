V živo: Urša Bogataj prihaja na oder, v Polhovem Gradcu je veselo!

Za 26-letno smučarsko skakalko Uršo Bogataj so sanjske olimpijske igre. Osvojila je vse, kar se je osvojiti dalo. Na obeh preizkušnjah, na katerih so sodelovale skakalke, je osvojila zlato olimpijsko odličje. Od Slovencev se je na zimskih olimpijskih igrah dveh naslovov olimpijske prvakinje veselila le še Tina Maze.

Bogatajeva je prvo zlato odličje osvojila na srednji napravi, ko sta ji družbo na zmagovalnem odru delali Nemka Katharina Althaus in rojakinja Nika Križnar. Drugega pa je osvojila na premierni tekmi mešanih ekip, ko so z Niko Križnar, Petrom Prevcem in Timijem Zajcem zanesljivo opravili s tekmeci. Srebro so osvojili Rusi, bron pa Kanadčani.

Sprejem v Polhovem Gradcu

Slovenska ženska skakalna odprava se je včeraj že vrnila v Slovenijo, Bogatajeva je danes že opravila več medijskih obiskov, popoldan pa jo je v domačem kraju pričakal še slavnostni sprejem. Vse skupaj se je pred osnovno šolo v Polhovem Gradcu začelo malce po 17. uri. Dogajanje lahko v živo spremljate na Sportalu.

Urša Bogataj je na letošnjih olimpijskih igrah osvojila kar dve zlati medalji. Foto: Guliverimage