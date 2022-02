V nedeljo zaradi močnih sunkov vetra varno in pošteno olimpijskega smuka na progi Skala v Jančingu ni bilo moč izvesti. Prestavili so ga na ponedeljek. Štart je predviden ob 5. uri po srednjeevropskem času. Tekmujejo tudi trije Slovenci.

Na olimpijskih igrah pred štirimi leti so v alpskem smučanju največ kolajn pobrali Avstrijci, Švicarji in Norvežani (po sedem). V moškem smuku sta zlato in srebro osvojila Norvežana Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud, bronast pa je bil Švicar Beat Feuz.

Letos je krog favoritov zelo širok. V svetovnem pokalu je na devetih smukih zmagalo sedem različnih tekmovalcev, več kot enkrat le Aleksander Aamodt Kilde. V ožji krog favoritov sodijo še vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev Švicar Marco Odermatt, njegov moštveni kolega Beat Feuz, nosilec štirih zmag v smukaškem seštevku, ter avstrijski dvojec Vincent Kriechmayr in Matthias Mayer, ki je zmagal na olimpijskem smuku pred osmimi leti v Sočiju.

Najboljši smukači v letošnji zimi:



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 445 točk (tri zmage)

2. Beat Feuz (Švi) 437 (ena zmaga)

3. Matthias Mayer (Avt) 402 točki (ena zmaga)

4. Marco Odermatt (Švic) 401 točka (brez zmage)

5. Dominik Paris (Ita) 356 (ena zmaga)

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 325 točk (ena zmaga)

...

10. Bryce Bennet (ZDA) 206 točk (ena zmaga)

...

22. Boštjan Kline (Slo) 83 točk

Slovenske barve bodo na progi Skala v Jančingu zastopali Boštjan Kline, ki je z 22. mestom najboljši Slovenec v smukaškem seštevku svetovnega pokala, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Na štartu je 43 smučarjev, med njimi tudi Albin Tahiri, zobozdravnik s Koroške, ki bo za Kosovo nastopil na svojih drugih olimpijskih igrah.

Tekmo bo odprl Kriechmayr, eden od favoritov. Ostali kandidati za zmago: Mayer ima številko 9, Kilde 11, Feuz 13, Dominik Paris 15 in Odermatt 17. Slovenci so dobili številke: 23 Kline, 28 Hrobat in 34 Naraločnik.