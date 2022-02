Zaradi sproščanja ukrepov so na današnjem sprejemu olimpijcev v Kranjski Gori (18.00) dobrodošli tudi navijači, so sporočili iz slovenske olimpijske odprave.

Potem ko sta bila prejšnja dva sprejema v Kranjski Gori, kjer so se predstavili slovenski smučarski skakalci in skakalke, deskarji in deskarka, smučarski tekači in tekačice, zaprta za javnost, bodo na današnjem sprejemu tudi uradno dobrodošli navijači.

Slovenski javnosti se bo ob 18. uri predstavil še zadnji dobitnik olimpijske medalje za Slovenijo na teh igrah, alpski smučar Žan Kranjec, ki se je iz Pekinga vrnil s srebrno olimpijsko medaljo v veleslalomu.

Poglejte, kako so Žana Kranjca včeraj sprejeli v njegovem domačem kraju:

Na odru v središču slovenske olimpijske vasice se mu bodo pridružili še preostali športniki slovenske olimpijske reprezentance, ki so v domovino pripotovali v zadnjih dneh.

To je prvi sprejem, ki je tudi uradno odprt za javnost (brez pogoja PCT), medtem ko sta bila prejšnja dva za širšo javnost zaprta in ju je bilo mogoče spremljati zgolj prek sodobnih komunikacijskih kanalov.

