Zakaj jih ne bomo pozabili? Pravljičnih sedem …

Slovenski olimpijci so v Pekingu osvojili sedem olimpijskih medalj. Peter Prevc se je vrnil z dvema, zlatom z mešane ekipne tekme in srebrom na ekipni tekmi. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Z zaključno slovesnostjo na kultnem stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu so se končale 24. zimske olimpijske igre. S sedmimi olimpijskimi medaljami, od tega dvema zlatima, so to druge najbolj uspešne igre za Slovenijo, ki jih z medaljo več prekašajo zgolj tiste iz Sočija pred osmimi leti.

Katera medalja slovenskih olimpijcev vam bo najbolj ostala v spominu? Zlato Urše Bogataj na posamični tekmi. 83 glasov + 31,09%

Bron Nike Križnar na tekmi posameznic. 4 glasov + 1,50%

Zlata medalja na mešani ekipni skakalni tekmi (Nika Križnar, Urša Bogataj, Timi Zajc in Peter Prevc). 39 glasov + 14,61%

Srebro deskarja Tima Mastnaka. 5 glasov + 1,87%

Senzacija in bron deskarke Glorie Kotnik. 46 glasov + 17,23%

Srebrna medalja Žana Kranjca v veleslalomu. 80 glasov + 29,96%

Srebro skakalcev (Timi Zajc, Lovro Kos, Cene in Peter Prevc) na ekipni tekmi. 10 glasov + 3,75% Oddanih 267 glasov

Napad slovenskih olimpijcev na medalje se je začel že prvi tekmovalni dan, ko sta Urša Bogataj in Nika Križnar, varovanki glavnega trenerja Zorana Zupančiča, brezkompromisno zgrabili za roge olimpijski pritisk in obe pristali na zmagovalnem odru edine posamične olimpijske preizkušnje skakalk, ki si želijo, da bi že v Cortini čez štiri leta imele več priložnosti za olimpijsko odličje.

Foto: Anže Malovrh/STA

Bogatajeva je osvojila naslov olimpijske prvakinje, njena najboljša prijateljica in mogoče celo bodoča svakinja Nika Križnar pa si je okrog vratu nadela bron.

Obe sta veliko prispevali tudi k osvojitvi tretje olimpijske medalje za Slovenijo na teh igrah. Tretji tekmovalni dan sta s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem osvojili zlato na mešani ekipni tekmi, ki je bila tokrat prvič del olimpijskega sporeda. Zaradi neverjetnih zapletov, povezanih z diskvalifikacijami glede nepravilne opreme, je tekma v javnosti še dolgo odmevala.

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so na mešani ekipni tekmi dokazali, da so trenutno ekipno brez konkurence. Foto: Guliverimage





Bogatajeva je na žlahtni lestvici najboljših udeležencev 24. zimskih olimpijskih iger na 11. mestu. Foto: Anže Malovrh/STA Urša Bogataj je v Pekingu osvojila vse, kar je kot smučarska skakalka lahko. Dve zlati medalji na dveh tekmah, kjer so se za odličja lahko potegovale smučarske skakalke. S tem je tudi najvišje uvrščena slovenska olimpijka na teh igrah. Na prestižnem seznamu dobitnikov medalj zaseda visoko 11. mesto.

Zelo živahno in polno solza je bilo tudi naslednji dan, na slovenski kulturni praznik 8. februarja, ko sta za novi odličji poskrbela deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik.

Tim Mastnak je naslovu svetovnega podprvaka in zmagi v skupnem seštevku paralelnega veleslaloma dodal še naslov olimpijskega podprvaka. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Mastnak, ki je tudi sicer sodil v ožji krog favoritov za osvojitev olimpijske medalje, je osvojil srebro, a bil zelo blizu celo zlatu, medtem ko je Kotnikova presenetila z bronom. Njena zgodba je bila celo ena osrednjih na letošnjih olimpijskih igrah, na uradni spletni strani iger so jo izbrali celo za najboljši olimpijski trenutek 4. tekmovalnega dne.

Zgodba Glorie Kotnik je ena najbolj odmevnih na letošnjh igrah. Foto: Anže Malovrh/STA

Za novo slovensko športno evforijo je deveti tekmovalni dan poskrbel edini slovenski veleslalomist na teh igrah Žan Kranjec, ki se je s sanjsko drugo vožnjo v izredno težkih razmerah z 8. mesta prebil na drugo in končno dočakal svojo olimpijsko kolajno. Zelo blizu ji je bil že pred štirimi leti v Pjongčangu, kjer je obtičal tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu.

Žan Kranjec se je s fenomenalno drugo vožnjo izstrelil do srebrne olimpijske medalje v veleslalomu. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovensko zbiranje medalj se je končalo na 10. tekmovalni dan, ko so slovenski skakalci Timi Zajc, Cene in Peter Prevc ter Lovro Kos upravičili svoj sloves in pričakovanja javnosti. Slovenski orli so zaostali zgolj za Avstrijci, osvojili srebrno medaljo, pravljično sedmo za slovensko zbirko.

Za prvo in zadnjo slovensko medaljo na letošnjih olimpijskih igrah so poskrbeli skakalci oz. skakalke. Brata Cene in Peter Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos so na ekipni tekmi osvojilo srebro. Foto: Guliverimage

