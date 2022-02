Sedem zgodb pekinških olimpijskih iger, ki jih še dolgo ne bomo pozabili

Če odmislimo novi koronavirus, ki so se ga kitajski prireditelji lotili res učinkovito, večkrat tudi na škodo olimpijcev, a v višje dobro olimpijske skupnosti, so tudi 24. zimske olimpijske igre postregle s kopico odmevnih zgodb. Težko jih je bilo izbrati zgolj sedem, ravno toliko, kot so slovenski športniki tokrat osvojili medalj.

Senzacija v izvedbi deskarske mamice Glorie Kotnik

Dvaintridesetletna slovenska deskarka Gloria Kotnik v svetovnem pokalu še nikoli ni bila uvrščena višje od četrtega mesta. Ko tega od nje ni nihče pričakoval, ko so bili radarji usmerjeni v druge tekmovalke, je postregla z vožnjami kariere in senzacionalno posegla po bronasti olimpijski medalji v paralelnem veleslalomu. Glede na njeno ozadje – pred letom dni je postala mama, pred tem dvakrat pregorela, se poigravala z mislijo o koncu kariere, poleg športa je ves čas tudi delala – je njena zgodba ena najbolj izstopajočih na letošnjih olimpijskih igrah.

Popoln izkupiček Urše Bogataj

Urša Bogataj s popolnim olimpijskim izkupičkom - dvema zlatima olimpijskima madaljama. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpijske igre v Pekingu so bile za Uršo Bogataj zgodovinske. Zmagala je namreč na obeh tekmah, na katerih je kot smučarska skakalka lahko nastopila – na edini posamični tekmi za dekleta in na tekmi mešanih ekip. Šestindvajsetletnica iz Polhovega Gradca, ki pred tem še nikoli ni zmagala na posamični tekmi svetovnega pokala, se je s popolnim izkupičkom vpisala v slovensko športno zgodovino.

Postala je šele druga Slovenka z dvema zlatima odličjema z olimpijskih iger. Pred njo je to uspelo zgolj Tini Maze, ki pa ima v svoji zbirki še dve srebrni olimpijski odličji. Bogatajeva, ki se je leta 2019 zaradi strganih križnih vezi spogledovala celo s koncem kariere, je po igrah napovedala, da so bile to njene zadnje olimpijske igre, a v pogovoru za Sportal potem vendarle pustila še nekaj možnosti, da si premisli.

Vsesplošno nadarjena Američanka, ki je izbrala Kitajsko

Smučarka prostega sloga Eileen Gu je ljubljenka Kitajcev. Foto: Guliverimage

Ime, ki je v času olimpijskih iger najbolj okupiralo kitajske medije, je vsekakor Eileen Gu. V Kaliforniji rojena 18-letna smučarka prostega sloga je v Pekingu osvojila dve zlati in eno srebrno odličje.

Že pred začetkom iger je veljala za nekakšen neuradni obraz iger. Dekle namreč ni uspešno samo v športu, blesti tudi v modi, šoli (študij bo nadaljevala na Stanfordu) in za klavirjem.

Ko se je leta 2019 odločila, da bo v Pekingu nastopila za domovino svoje matere, ki izvira prav iz Pekinga, si je nabrala ogromno simpatij v tej azijski državi in obratno kar nekaj kritik v njeni domovini, v ZDA. Sama se kritik otepa z zatrjevanjem, da se čuti tako Kitajka kot Američanka. "Ko sem v ZDA, sem Američanka, ko pa sem na Kitajskem, sem Kitajka," zatrjuje mladenka, ki si želi s svojim zgledom mlade navdušiti za njen šport. "Še bolj sem počaščena zaradi te platforme, ki mi je bila dana, da lahko širim to sporočilo in navdihujem mlada dekleta s svojo strastjo do športa in upam, da lahko širim šport med ljudi, ki morda prej zanj sploh niso slišali," je povedala.

Nepričakovan polom vedno zanesljive Američanke

Foto: Guliverimage

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je na olimpijske igre pripotovala kot ena največjih favoritinj za vsaj eno zlato medaljo, nazadnje pa ostala praznih rok. V slalomu, veleslalomu in tudi v kombinaciji je po zanjo neobičajnih napakah ostala brez uvrstitve, tudi v smuku in superveleslalomu ni igrala vidnejše vloge. Še najboljšo uvrstitev je dosegla na mešani ekipni tekmi na zadnji dan iger, kjer so Američani osvojili nehvaležno četrto mesto. Čeprav se je med igrami tudi zlomila, pa je splošno mnenje, da se je zelo pogumno spopadala z nepričakovanim olimpijskim polomom.

Strolz dokazal Avstrijcem, da so se zmotili

Avstrijski smučar Johannes Strolz stopa po očetovih stopinjah. Foto: Guliverimage

In če bo po eni strani Shiffrinova pekinške igre skušala čim prej pozabiti, pa obratno velja za avstrijskega smučarja Johannesa Strolza, ki je na igrah osvojil kar tri medalje.

Zmagovalec alpske kombinacije in drugi v slalomu je zadnji dan iger zbirko dopolnil še z zlatom iz mešane ekipne tekme. Glede na to, da je Johannes, sin olimpijskega prvaka v kombinaciji iz Calgaryja 1988 Huberta Strolza, zaradi slabih rezultatov lani izpadel iz avstrijske reprezentance, si moral sam financirati sezono, sam pa si pripravlja slalomske smuči, je njegova zgodba še toliko bolj navdihujoča.

Primer Kamile Valijeve – nastop, ki ga najraje ne bi gledali

15-letna ruska drsalka Kamila Valijeva se je zlomila pod težo pritiskov. Foto: Guliverimage

Tudi zgodba 15-letne ruske umetnostne drsalke bi lahko bila navdihujoča, a se je zaradi zakasnelega pozitivnega dopinškega testa prelevila v vse drugo kot to.

Najstnica, ki velja za trenutno najboljšo drsalko na svetu, se je v prostem programu tekme posameznic povsem zlomila pod težo pritiska in kritik svetovne javnosti in tekmovanje končala na nehvaležnem četrtem mestu. Varovanko kontroverzne ruske trenerke Eteri Tutberidze zdaj čaka težko delo dokazovanja njene nedolžnosti.

Primer Vaijeve, ki je zbudil ogromno zanimanja tudi nešportne javnosti, bo, kot kaže, imel dolgoročnejše posledice. Prvi mož Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je že napovedal, da bodo na izvršnem odboru MOK razpravljali o prihodnjih nastopih mladoletnih športnikov, vodstvo Mednarodne drsalne zveze (ISU) pa bo še letos odločalo o predlogu za zvišanje minimalne starosti tekmovalcev na članskih mednarodnih tekmovanjih na 17 let.

Maskota, zaradi katere se je Kitajcem odpeljalo

Foto: Guliverimage

Čeprav tega od Kitajcev ne bi pričakovali, pa se je vendarle zgodilo. Ne glede na to, kako so se trudili, niso uspeli izdelati dovolj maskot, ljubkih medvedkov panda z imenom Bing Dwen Dwen. Poročevalci, ki so letošnje igre spremljali na prizorišču, poročajo, da so lovci na maskote nanje čakali po več ur, tudi ko so do njih prišli, pa so lahko kupili zgolj eno.