Smučarske skakalke so imele dan po posamični tekmi na srednji skakalnici v olimpijskem Predazzu trening na isti napravi, saj bodo nekatere na njej tekmovale še v torek, ko bo na sporedu preizkušnja mešanih ekip (dve skakalki, dva skakalca). Velik del skakalk, z Niko Prevc na čelu, je nedeljski trening izpustilo. Prvi seriji sta pripadli Sari Takanaši, ki je tretjo izpustila, v tej je za daljavo treninga 104 metre poskrbela njena rojakinja Juki Ito. Vse tri serije so opravile tri Slovenke, Nika Vodan je bila četrta in dvakrat druga, Katra Komar je bila osma, 10. in sedma, Maja Kovačič pa dvakrat 13. in enkrat osma. Ob 19. uri sledi še trening skakalcev na srednji skakalnici pred ponedeljkovo posamično tekmo, prvič bo treniral tudi slovenski trio Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc.

Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš je sinoči po tekmi dejal, da je bil zelo vesel olimpijske kolajne, ne glede na njen lesk, ter izrazil prepričanje, da bo po "prebitem ledu" nadaljevanje iger za slovenske skakalke precej lažje.

Dodal je, da bodo nedeljski trening na srednji napravi zagotovo opravile Nika Vodan, Maja Kovačič in Katra Komar, z Niko Prevc pa se bo še pogovoril. Olimpijska podprvakinja na srednji skakalnici je današnji trening izpustila, bo pa na tej napravi tekmovala še v torek, ko jo z rojaki čaka tekma mešanih ekip.

Velik del skakalk izpustil nedeljski trening

Na nedeljski trening je odšlo le 18 od 50 tekmovalk, med drugim ga je izpustila večina iz prve deseterice. Nika Prevc je nedeljski trening izpustila. Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Prva serija je pripadla Sari Takanaši (98 metrov/89,5 točke), za njo sta se zvrstili rojakinji Juki Ito (87,1) in Juka Seto (80,2). Četrta je bila Vodan (93 metrov/79,3 točke), Komar (90/68,8) je bila 8., Kovačič (86,5/58,6) pa 13.

Tudi v drugi seriji je bila prva Takanaši (98,5 metra/78,6 točke), druga je bila Vodan, tretja Ito, Kovačič 8., Komar pa deseta. Takanaši je tretjo serijo izpustila, s 104 metri je bila prva Ito, druga Vodan, Komar je bila sedma, Kovačič pa 13.

Skakalni program v Predazzu bo zelo natrpan tudi v prihodnjih dneh. Jutri bo na sporedu moška posamična preizkušnja s triom Slovencev (Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek), v torek pa bo na srednji skakalnici sledila tekma mešanih ekip, kjer bo Slovenija znova v igri za medaljo.

Skakalke v nadaljevanju iger čaka še ena posamična tekma, in sicer na veliki skakalnici 15. februarja. Skakalci pa se bodo na veliki skakalnici merili na dveh tekmah - v soboto, 14. februarja, bo posamična tekma, v ponedeljek, 16. februarja, pa še superekipna tekma v parih.

Uradni trening, srednja skakalnica 1. serija 1. Sara Takanaši (Jap) 98 metrov/89,5 točke

2. Juki Ito (Jap) 103/87,1

3. Juka Seto (Jap) 94,5/80,2

4. Nika Vodan (Slo) 93/79,3

8. Katra Komar (Slo) 90/68,8

13. Maja Kovačič (Slo) 86,5/58,6

... 2. serija

1. Sara Takanaši 98,5 metra/78,6

2. Nika Vodan 98,5/78

3. Juki Ito 98/76,2

8. Maja Kovačič 88,5/58,6

10. Katra Komar 88,5/57,5 3. serija 1. Juki Ito 104 metre/85 točk

2. Nika Vodan 97/71,6

3. Juka Seto 96/70,7

7. Katra Komar 92/60,3

13. Maja Kovačič 86/48,6 Niso skakale: Nika Prevc, Nozomi Marujama, Lisa Eder, Anna Odine Ström, Selina Freitag, Abigail Strate, Katharina Schmid ...

