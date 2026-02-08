Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B., STA

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Petra Vlhova

Nedelja, 8. 2. 2026, 6.52

3 minute

Prihaja Petra Vlhova

Petra Vlhova bo nastopila na olimpijskih igrah v Cortini

Petra Vlhova | Petra Vlhova prihaja na prizorišče olimpijskih iger. | Foto Guliverimage

Petra Vlhova prihaja na prizorišče olimpijskih iger.

Foto: Guliverimage

Najboljša slovaška alpska smučarka Petra Vlhova, olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga, se bo dve leti po hudi poškodbi vrnila na bele strmine. Nastopila bo na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Prijavljena je za nastop v torek v ekipni kombinaciji z Rebeko Jančovo, 18. februarja pa bo branila olimpijsko zlato v slalomu. Njenega prihoda pa je zelo vesela tudi Američanka Mikaela Shiffrin.

Komaj čaka

"Sem na poti v Cortino na svoje četrte olimpijske igre. Minili sta dve leti, odkar sem nazadnje tekmovala, in komaj čakam, da se vrnem na start in zastopam svojo državo," je Slovakinja v soboto zapisala na Instagramu ter potrdila, da bo tekmovala v ekipni kombinaciji in slalomu.

Njenega prihoda pa se je zelo razveselila tudi ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki je pod zapisom Slovakinje zapisala: YASSSSSSS.

Nesrečna poškodba. | Foto: Guliverimage Nesrečna poškodba. Foto: Guliverimage Vlhova ni tekmovala, odkar si je 20. januarja 2024 v grdem padcu med veleslalomom za svetovni pokal alpskih smučark v Jasni strgala sprednjo križno vez v desnem kolenu. Njeno okrevanje je bilo dolgotrajno tudi zaradi težav s hrustancem in zapletov. Marca 2025 je morala na še eno operacijo.

Toda v začetku letošnjega leta je končno lahko sporočila nekaj dobrih novic. Po prejemu zdravniškega dovoljenja je oznanila, da lahko smuča "z visoko intenzivnostjo".

Najboljša slovaška smučarka vseh časov

Vlhova je na svetovnih prvenstvih osvojila šest medalj, vključno z naslovom svetovne prvakinje v veleslalomu v Areju leta 2019. Pred poškodbo je bila ena izmed redkih smučark, ki je bila sposobna v slalomu redno izzivati kraljico te discipline Američanko Mikaelo Shiffrin.

Z 31 zmagami na tekmah svetovnega pokala je najuspešnejša slovaška smučarka vseh časov. Vlhova je v svetovnem pokalu zbrala 73 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 46 na tekmah v slalomu, nazadnje pred dvema letoma z drugim mestom na slalomu v Flachauu.

Sezono 2020/21 je kot prva Slovakinja osvojila veliki kristalni globus, ko je končala povsem na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala alpskih smučark. Najboljša je v slalomu, v tej disciplini je v svetovnem pokalu zbrala 22 zmag.

