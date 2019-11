Lanišek z izvrstnim skokom do zgodovinskih stopničk!

Po izvrstnem skoku v drugi seriji na skakalnici v Wisli je Anže Lanišek z devetega napredoval na drugo mesto uvodne preizkušnje svetovnega pokala. Le Daniel Andre Tande je bil boljši od njega. To so zanj premierne stopničke. Izvrstno je v drugi seriji nastopil tudi Timi Zajc, ki je napredoval za kar 12 mest.

Skakalnica v Wisli bo za vselej z zlatimi črkami zapisana pri Anžetu Lanišku. Dobre skoke je nakazal že na sobotni ekipni preizkušnji, na kateri je imel od vseh skakalcev peti dosežek. Obeti za nedeljsko posamično tekmo so bili zatorej optimistični.

Tudi sam je vedel, da lahko z mirnim skakanjem pride do dobrega rezultata. V nepredvidljivih vremenskih razmerah je bil po prvi seriji deveti in tudi z uvrstitvijo med deset najboljših bi bil po koncu zadovoljen.

Zato pa je v drugi skočil odlično in se začel vzpenjati na lestvici. Na koncu ga je prehitel le Norvežan Daniel Andre Tande, ki je imel na koncu skoraj 16 točk prednosti. Za Laniška, ki se je v zadnjih sezonah lovil, so to zgodovinske posamične stopničke v karieri. Pred tem je bil dvakrat četrti - v Pjongčangu (2017) in Nižjem Tagilu (2015).

Lanišek razložil, zakaj se je zgodil takšen preskok

Nasmeh na obrazu je bil temu primeren, zadovoljstvo v slovenskem taboru pa izjemno. Njegov cimer Timi Zajc mu je nemudoma čestital, tudi sam pa se razveselil drugega skoka – imel je tretji dosežek druge serije -, s katerim je z 18. napredoval na kar šesto mesto.

Vseh šest slovenskih orlov, ki so nastopili na tekmi, se je veselilo točk svetovnega pokala, kar je lep ekipni uspeh, s čimer je bil glavni trener Gorazd Bertoncelj razumljivo zadovoljen.

Peter Prevc je bil naslednji od Slovencev na razpredelnici, potem ko je končal tekmo na 15. mestu. Njegov mlajši brat Domen Prevc je tekmo sklenil na 23., Rok Justin ma 27. in Tilen Bartol na 29. mestu.

Poljski navijači so na koncu vendarle imeli razlog za zadovoljstvo, saj je Kamil Stoch delal družbo Tandeju in Lanišku na zmagovalnem odru. Junak pretekle zime Rjoju Kobajaši je stopničke zgrešil za vsega dve desetinki.

Wisla, posamična tekma, 2. serija (klikni na results):

Lanišek po prvi seriji deveti, v finalu vseh šest Slovencev

Rok Justin je bil med slovenskimi skakalci na vrsti prvi. Nastopil je kot drugi in skočil 113 metrov. Tilen Bartol je dodal še 5,5 metra. Čeprav nista bila najboljša skoka, se je obema uspelo uvrstiti v drugo serijo.

Vanjo sta kot naslednja skočila tudi Anže Lanišek in Peter Prevc. Lanišek je doskok naredil pri 126 metrih, kar je zadoščalo za deveto mesto. Najstarejši od bratov Prevc je skočil 125 metrov, a tudi tokrat ni šel delati telemarka in zaradi tega izgubil lepo število točk (15. mesto). Domen Prevc je v nepredvidljivih razmerah skočil 122,5 metra, kar bo dovolj za uvrstitev med dobitnike točk, ne pa za vrhunsko uvrstitev (19.). Kot zadnji od slovenskih skakalcev se je po napravi v Wisli spustil Timi Zajc, ki s 119 metri ni bil zadovoljen (18.).

Najboljši po prvi seriji je bil z daljavo 127 metrov Nemec Karl Geiger. Za njim sta bila uvrščena Norvežana Daniel Andre Tande in Robin Pedersen.

Junak pretekle zime Rjoju Kobajaši je bil uvrščen na osmo mesto. Grdo pa je padel Poljak Piotr Zyla, ki je sicer sam odkoral iz ciljne arene, a imel okrvavljen obraz.

Wisla, posamična tekma, 1. serija (klikni na results):