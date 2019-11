Najbolj vroč slovenski skakalec z jasnim ciljem

Poletna sezona je bila za mladega Tima Zajca uspešna. Čeprav je morda pričakoval, da na začetku ne bo v takšni formi, se je zgodilo ravno to. Zmagal je na primer v Visli, ki bo gostila tudi prvo tekmo zimske sezone, in nato še v Courchevelu. Tekmovanje v grand prixu je končal na tretjem mestu, le za Dawidom Kubackim in Jukijo Satom.

Poletna sezona sicer ni ogledalo, kaj se bo nato dogajalo v zimi, vendar je dobrodošlo, če skakalec pride do dobrega rezultata, saj je to pokazatelj, da ima opravljeno poletno delo trdne temelje.

"Poletno sezono sem kar dobro začel, zato grem lahko na prvo tekmo samozavestno. Zavedati se moram, da moram umirjeno začeti. Tudi če bo kakšna napaka, se moram zavedati, da je sezona dolga," umirjeno razmišlja član SSK Ljubno BTC, ki je bil lani deveti skakalec sezone.

Slovenski adut za Planico, a poudarja, da je še daleč

Modri lasje in nov avto niso razlog za skrb, saj, kot pravi sam, ostaja na trdnih tleh. V glavi ima predvsem, kako dobro začeti sezono in biti vseskozi konstanten: "Dobrodošlo bi bilo, da bi nadgradil zadnjo sezono. Da bi bil bolj konstanten, boljši. Rad bi čim manj nihanj, da bi imel čim manj slabih prizorišč. Da bom do Planice zdržal na visoki ravni."

Prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel na poletih v Oberstdorfu. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Za Slovenijo in njene ljubitelje skokov oziroma poletov bo najbolj aktualno dogajanje marca 2020, ko bo v Planici na Letalnici bratov Gorišek svetovno prvenstvo v poletih. Timi je že ob prvem stiku z letalnico dokazal, da je izjemen letalec, kar je poudaril tudi glavni trener Gorazd Bertoncelj. Postavil ga je ob bok Rjojuju Kobajašiju. Prav na letalnici v Oberstdorfu se je veselil prve zmage v karieri.

A ga pred odhodom na letalnice čakajo tekme na navadnih skakalnicah, ki jih je največ. Prvi preizkus bo Visla, kjer je bil lani ob vstopu v sezono peti, leto pred tem pa je bil ob debiju zaradi dresa diskvalificiran.

Pri opremi bi bilo mogoče še kaj izboljšati

"Pred nami je dolga sezona. Preden bomo prišli do Planice, nas čaka še veliko. Osebno mi je bolj pomembno, da bi bil med sezono zelo dober. In da bi v Planici dosegel super rezultat. Letalnica mi je zelo všeč. Bom videl, v kakšni formi bom prišel tja. Najprej je pred mano Visla. Skakalnica je zelo težka. Ne vemo, v kakšni formi smo glede na tekmece. Že to je pritisk. Po drugi strani je še to doskočišče, ki je zelo nevarno," opozarja 19-letni Zajc, ki je z drugim mestom v Saporu postal prvi skakalec, rojen po letu 2000, ki se je zavihtel na zmagovalni oder.

Pri opremi je še prostor za izboljšave. Foto: Vid Ponikvar

Sicer pred začetkom ni povsem zadovoljen z opremo, vendar verjame, da mu bo dobro služila: "Mogoče bi bilo kaj izboljšati, vendar ni časa. Tako bo treba nadaljevati. Nimamo slabe opreme, vendar je mogoče v vsakem trenutku narediti kaj boljše. Tudi smuči sem kar pozno zamenjal. Nekaj treningov sem potreboval, da sem se jih navadil. Dres imam za zdaj kar dober. Med sezono bo tudi mogoče kaj narediti."